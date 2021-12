»Der har været tidspunkter, hvor Pyrus har stået i vejen for min karriere som skuespiller. Han har virkelig været sådan et impact på Danmark og resten af branchen, at det har været svært for dem at se mig i noget andet,« siger fortæller Jan Linnebjerg.

»Så der har jeg da en gang imellem tænkt: 'Hvorfor fanden?'«

Tirsdag gæstede Jan Linnebjerg – eller Pyrus, som han har det helt fint med, at man kalder ham – B.T.s podcast 'Helt væk'.

Og her fortalte den 61-årige skuespiller, at det 'fandeme er træls', at han aldrig rigtig har fået lov at spille med i nogen danske film og tv-serier, siden han i 1994 fik sit gennembrud i TV 2-julekalenderen 'Alletiders jul'.

Skuespilleren Jan Linnebjerg, bedre kendt som Pyrus, giver autrografer efter en optræden i Ballerupcenteret i 2014. Foto: Simon Skipper

Det betyder dog ikke, at han tager afstand fra de fire julekalenderne, de tre film eller de hundredvis af storcentershows, han har lavet siden.

At TV 2 vælger at genudsende dem år efter år, ser han kun som et kvalitetsstempel. Alligevel er han først begyndt at se med for nylig.

»I gamle dage kunne jeg ikke holde ud at kigge på mig selv. Det kunne jeg simpelthen ikke. 'Kæft, det kunne jeg godt have gjort bedre'. Nu sidder jeg faktisk og ser det og synes, det er ganske glimrende. Selvom det er en gammel computer, ham der Spage (karakteren Uffe Spage Andersen, der er it-ekspert, red.) hiver ind, og vi er noget røde i hovederne, så synes jeg faktisk, det er ret fedt.«

Siden 90ernes julekalenderne har Jan Linnebjerg i årevis brugt både november og december på at give shows i flere af landets storcentre udklædt som Pyrus. Sidste år skulle dog have været hans sidste, inden Pyrus – som skal forestille at være 17 år – skulle pensioneres.

Men da afskedsturneen blev aflyst på grund af coronanedlukningen, var der ifølge Jan Linnebjerg folkekrav om, at han måtte tage endnu en tur i manegen, fortæller han i 'Helt væk'.

»Var du broke, eller hvad?,« spørger programmets vært, Anders Hemmingsen.

»Nej det er jeg jo ikke, men det hjælper da, og en gang imellem kigger Karen (Abrahamsen, hans kone, red.) på mig og siger: 'Hva' så?' Så tager vi lige en tur mere – men nu er det slut.«

Det er dog ikke nødvendigvis helt slut med Pyrus.

»Jeg er ved at skrive på en ret fed historie, og så skal jeg måske ud og fortælle nogle løgnehistorier om mit liv. Jeg vil ikke kalde det foredrag, for det er noget, en professor holder, og det kan jeg sgu ikke prale med. Men jeg vil fortælle om et godt liv, et langt, fedt sjovt og nogle gange trist liv. Så det skal jeg ud og fortælle om – hvordan jeg blev Pyrus.«