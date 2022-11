Lyt til artiklen

En ny undersøgelse viser, at en tredjedel af privatansatte ledere forventer at skulle fyre medarbejdere i den kommende tid.

Men mens mange virksomheder kæmper med inflation og manglede omsætning, kæmper Twoday med mangel på hænder.

I de kommende år skal den nordiske IT-koncern nemlig ansætte 3.000 nye medarbejdere, skriver Computerworld.

Helt konkret lyder planen, at Twoday, der i dag er navnet på Vismas konsulentforretning, inden for de næste fem år skal gå fra 2.200 ansatte til omkring 5.500.

Selskabets ambition er, at deres omsætning skal tredobles inden for de kommende tre år og dermed stige fra 2,2 til 6,6 milliarder kroner, og hvis det skal blive en realitet, skal der altså flere hænder til.

»Vi har et graduate-program i hvert af de fire nordiske lande og Litauen, hvor vi tager nye ind hvert år. Vi giver dem en social sammenhængskraft med et lille community på 20-25 andre, hvor de blandt andet får mulighed for at komme rundt i Norden,« siger selskabets direktør, Carsten Boje Møller, til Computerworld.

På tværs af Norge, Sverige, Finland, Litauen og Danmark leverer Twoday softwareudvikling, data- og analyseløsninger, konsulentydelser og applikationer til både den private og offentlige sektor.