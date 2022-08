Lyt til artiklen

En ny dansk fond får 50 milliarder til grøn omstilling.

Det har et flertal i Folketinget tilbage i juni besluttet.

Men hvem der skal repræsentere bestyrelsen i fonden, har hidtil været ukendt.

Nu har erhvervsminister Simon Kollerup (S) offentliggjort navnene på de 12 bestyrelsesmedlemmer, som skal stå i spidsen for den nye fond.

Her er bestyrelsen: Bestyrelsen vil blive udpeget frem til 30. juni 2024. Bestyrelsen for Danmarks Eksport- og Investeringsfond vil bestå af følgende medlemmer: Torben Möger Pedersen (formand)

Bo Foged (næstformand)

Dorrit Vanglo (næstformand)

Mia Wagner

Jørgen Høholt

Christian Frigast

Anne Mette Toftegaard

Jesper Buch

Camilla Ley Valentin

Martin Rossen

Esben Gadsbøll

Jan Bisgaard Sørensen Kilde: Erhvervsministeriet

Og blandt medlemmerne er blandt andre to velkendte løver. For både Jesper Buch og Mia Wagner er nemlig med i bestyrelsen.

Et andet velkendt navn på listen er Martin Rossen, der er tidligere stabschef for Socialdemokratiet, ligesom han fungerede som særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen. Formanden for fondens bestyrelse bliver administrerende direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

»Der er derfor behov for, at vi samler kræfterne for at give dem mere slagkraft til at udvikle nye produkter og løsninger. Etableringen af denne fond viser, at vi har store ambitioner for dansk erhvervsliv,« fortæller Simon Kollerup.

Den nye fond kommer til at være en sammenslutning af de tre eksisterende fonde Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond. Bestyrelsen er udpeget frem til 2024.