Jes Laustsen har været igennem noget af en rutsjebanetur.

For bare ti dage siden gik hans Restaurant Kohalen på Sydhavnen i Aarhus konkurs.

Den ikoniske restaurant, der er kendt for at servere klassisk, dansk mad, har ellers eksisteret siden 1907, og Jes og Rita Laustsens har drevet den i næsten 24 år. Så det var noget af en skuffelse at skulle sende en konkursbegæring.

»Det har ikke været nemt, det kan jeg godt love dig. Jeg ønsker ikke for nogen at skulle det igennem. Jeg har været grædefærdig og helt ved siden af mig selv siden konkursen, for Kohalen er mit hjertebarn,« siger Jes Laustsen.

Men nu er restauranten altså blevet reddet på målstregen. Det skriver Jyllands-Posten.

Pengestærke venner af restauranten har sammen med ejerparret budt på konkursboet og købt det tilbage. Jes Laustsen har lovet investorerne at holde tæt med, hvor mange penge, der er blevet postet i restauranten.

Men nok til at Kohalen altså er klar til at slå dørene op igen allerede onsdag den 19. april efter påskeferien.

»Da vi meldte konkursen ud, fik vi en helt fantastisk og overvældende opbakning fra venner, bekendte og fremmede. Der er blevet sagt og skrevet så mange pæne ting om stedet, og nu er vi så heldige, at der er nogen, der vil hjælpe os med at drive stedet videre i samme gode ånd,« siger Jes Laustsen.

Jes Laustsen er født i Aarhus i 1955, og dengang arbejdede hans mormor som køkkenchef på Restaurant Kohalen, så han lå tit i barnevognen og sov udenfor restauranten, der senere skulle vise sig at blive hans egen.

»Jeg er på en eller anden måde bundet til det sted. Også selvom mit helbred ikke har været for godt de senere år, så det primært er min kone, der har drevet det. Så jeg er utroligt glad for, at vi kan fortsætte,« siger han.