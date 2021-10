Et af landets største udlejningsportaler for ferieboliger i Spanien, Spain-Holiday, er nu blevet solgt.

Køberen er Holidu, som er en tyskrejsevirksomhed.

Det skriver Finans.

I samme ombæring er investor Jan Lehrmann, kendt fra Løvens Hule, ude af selskabet. Han smed for få får siden et tocifret millionbeløbet efter firmaet sammen med to andre investorer.

Det var et tilbud, der var for godt til at sige nej til, som var årsagen til salget, lyder det fra Jannich Friis Petersen, adm. direktør i Spain-Holiday, ifølge Finans.

Hvor meget det tilbud har lydt på, vil Jannich Friis Petersen ikke ud med, men han bekræfter, at der tale om et »større millionbeløb«.

Jannich Friis Petersen, Spain Holidays stifter, og Claus Sørensen bliver fortsat i virksomheden, mens de tidligere investorer trækker sig helt.

»For Jan Lehrmann og Kenneth Andersen, som ikke har anden erfaring inden for ferieboligudlejning, er det naturligt at udtræde og ikke deltage i virksomhedens videre færd,« siger Jannich Friis Petersen.

Hvor rejsebranchen generelt har blødt under coronakrisen, kom Spain-Holiday, ifølge Jannich Friis Petersen helskindet igennem. Det skyldes blandt andet en række nye, strategiske tiltag, der resulterede i et klækkeligt overskud for 2020.

I alt råder selskabet over 13 hjemmesider, der har mere end 20 millioner besøgende hvert år.