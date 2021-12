Den amerikanske skuespiller Jeremy Strong, der er særligt kendt for sin rolle som Kendall Roy i den populære, satiriske HBO-serie ‘Succession’, har givet et interview til mediet The New Yorker.

Her fortæller skuespilleren, der gennem tiden har vundet adskillige priser - herunder en Emmy -, at han er vild med kaffe.

I en sidebemærkning i interviewet omtaler han sig selv som en decideret ‘snob’, når det kommer til kaffe. For at eksemplificere sin store kærlighed til de sorte bønner, fortæller han, at han tager sin egen kaffekværn med, når han rejser til Italien. Et land, der ellers er kendt for sin kaffekultur.

Der følger selvfølgelig bønner med til hans personlige kaffekværn, og det er her, Aarhus kommer ind i billedet.

For Jeremy Strong afslører i interviewet, at han får leveret kaffebønner fra et kafferisteri i Aarhus.

»Han havde rejst gennem Italien med sin egen kværn og havde fået leveret bønner fra et risteri i Aarhus,« står der i artiklen, der altså ikke nævner noget om, hvilket kafferisteri, der er tale om.

Det har selvfølgelig sat gang i spekulationerne på de sociale medier. Et af budene går på, at kaffebønnerne kunne komme fra kaffebaren Stillers Coffee, men baristaen bag - Søren Stiller Markussen - fortæller til Århus Stiftstidende, at skuespilleren ikke er kunde hos ham.

Ejerne bag det kendte kaffeselskab La Cabra, der rister gourmet-kaffebønner, vil til B.T. Aarhus ikke oplyse, om Jeremy Strong er kunde hos dem eller ej.

Selskabet har dog en kaffebar i New York, hvor man kan købe bønnerne.