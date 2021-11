Over 1.000. Så mange Only-butikker satser modekoncernen Bestseller på samlet at nå op på i Europa de kommende år.

Det vil de gøre ved at åbne 100 nye butikker de kommende år, skriver Finans.

»Vi kan konstatere, at siden genåbningen og hen over sommeren samt efteråret er salget virkelig kommet i fart igen, så vi måned for måned ligger over egne indekstal. Vi er overrasket over, hvor hurtigt at tingene er kommet i fart igen på bagsiden af pandemien,« siger Finn Poulsen, der er chef for mærket Only og administrerende direktør og partner i Bestseller Retail Europe/Only Stores, til Finans.

Med udvidelsen følger også onlinebutikker tilknyttet hver enkelt butik.

Selvom Bestseller nu satser på de traditionelle fysiske butikker, så har B.T. tidligere skrevet om Bestsellers ambitioner for fremtidens shopping.

Bestsellers administrerende direktør, Anders Holch Povlsen, har nemlig tidligere fortalt om et øget fokus på handel via sociale medier, såkaldt social commerce.

Det betyder blandt andet, at ekspedienterne i de fysiske butikker, viser tøjet frem via livestreaming.

Strategien for de kommende år kan måske hænge sammen med det årsregnskab, som Bestseller for nyligt offentliggjorde.

Med et overskud på 3,6 milliarder efter skat var det også Bestsellers hidtil bedste regnskab.

»Det er et resultat, vi kan være tilfredse med.«

Sådan skrev Anders Holch Povlsen dengang i en pressemeddelelse:

»Det er også et resultat, der er bedre, end vi havde forventet og havde turde håbe på,«