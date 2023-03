Lyt til artiklen

»Det har været sindssygt belastende for min kone og børn, og det gør pisseondt at få savet sin brystkasse op. Så det var en kæmpestor ting, men der er også nogle velsignelser i nærdød,« siger Christoffer Guldbrandsen i seneste udgave af 'Det, vi taler om'.

Den 52-årige instruktør er i øjeblikket aktuel med dokumentaren 'A Storm Untold' om Trump-strategen Roger Stone og hans rolle i stormen på Kongressen i 2021.

Det var dog lige ved, at Christoffer Guldbrandsen aldrig fik gjort dokumentaren færdig. Undervejs i optagelserne døde han nemlig.

Efter en tur på et løbebånd i træningscentret faldt dokumentaristen om med hjertestop. I flere minutter var han væk.

Men ved et lykketræf lå en hjertelæge og bænkpressede ved siden af ham, og Christoffer Guldbrandsen nåede at få livreddende førstehjælp og hjælp fra en hjertestarter, før hjernen tog skade.

Det var et kæmpe privilegie, fortæller Christoffer Guldbrandsen i B.T.s podcast 'Det, vi taler om'.

»Men det er ret vildt, når man slet ikke har været syg eller noget, at få den der: 'Okay, det var så livet. Det var de venskaber, der var, den kærlighed der var, det var det hele.' Det har fuldstændig ændret mit perspektiv.«

Nærdødsoplevelsen lærte også Christoffer Guldbrandsen, at 'vi er dem, vi er', og at 'dem vi er, bliver vores skæbne', som han siger. Og derfor blev han ved med at arbejde, selvom han lå på hospitalet og både gennemgik en dobbelt bypassoperation og fik indopereret en hjertestarter.

Under arbejdet med 'A Storm Untold' kom Christoffer Guldbrandsen helt tæt på Donald Trumps indercirkel og især rådgiveren Roger Stone, som stod bag 'Stop the Steal'-bevægelsen og var ansvarlig for demonstrationerne, der gik forud for stormløbet.

Derfor var det amerikanske justitsministerium og komiteen, som gransker stormløbet, meget interesseret i at få udleveret Christoffer Guldbrandsens optagelser.

Christoffer Guldbrandsen har stor erfaring med politiske dokumentarfilm, da han blandt andet også har lavet 'Fogh bag facaden', 'Lykketoft finale' og 'Dagbog fra midten'.