Den danske filminstruktør Christoffer Guldbrandsen har i længere tid arbejdet på en dokumentar om Donald Trumps indercirkel.

Hele perioden, fra valgsejren til det kaotiske stormløb på Kongressen 6. januar sidste år, dækkes, og fokus er især på den kontroversielle rådgiver Roger Stone.

Roger Stone var manden, der stod bag 'Stop the Steal'-bevægelsen, som var ansvarlig for demonstrationerne, der gik forud for stormløbet.

Derfor er det amerikanske justitsministerium og komiteen, som gransker stormløbet, meget interesseret i at få udleveret Christoffer Guldbrandsens optagelser med Roger Stone.

Men det er den danske instruktør ikke interesseret i. Han har indtil videre nægtet at udlevere nogle optagelser.

Det skriver The Washington Post.

Det amerikanske justitsministerium skulle ellers i en længere periode have bedt danskeren om give dem optagelserne, men indtil videre forgæves.

Ifølge The Washington Post har Christoffer Guldbrandsen, sammen med kommunikationsrådgiver Michael Ulveman fra Ulveman & Børsting, haft en 30 minutter lang samtaler med efterforskerne.

Dokumentaren skal efter planen udkomme senere i år.

Af Copenhagen Filmfestival beskrives dokumentaren således:

»Gennem Stone og hans allierede beskriver filmen Trump-bevægelsens desperate kamp for at fastholde magten og de dramatiske konsekvenser. I denne session kommer du helt tæt på dem – bevægelsen, der førte Trump til sejr og endte i angrebet på Capitol.«

»Hvad foregik der backstage? Det har Christoffer Guldbrandsen observeret fra første parket, hvor han har prøvet at finde sig til rette i et maskinrum, hvor sandhed, etik og journalister mest af alt var ubelejligt.«

Christoffer Guldbrandsen har stor erfaring med politiske dokumentarfilm, da han blandt andet også har lavet 'Fogh bag facaden', 'Lykketoft finale' og 'Dagbog fra midten'.