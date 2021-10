I dag var Inger Støjberg med i B.T. Live, hvor der blev debattere, hvorvidt man kunne tillade sig at blive krænket på andres vegne.

»Skal man endelig være krænket, så vær det dog på egne vegne. Ikke på andres. Pil i egen navle - ikke i sidemandens,« skriver Inger Støjberg på sin Facebook-side

Det kommer i kølvandet på, at Avisen Danmark nøje havde beskrevet Inger Støjbergs påklædning, da hun var rigsretten. Det skar i feministen Christiane Vejløs øjne, men Inger Støjberg var selv ligeglad og irriteret over, at folk skulle føle sig krænket på hendes vegne.

Men hvad synes du? Er der for meget fokus på kvinders udseende i den offentlige debat?

