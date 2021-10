København huser verdens to bedste spisesteder.

Det mener restauranternes verdensrangliste, World's 50 Best Restaurants, der netop har kåret Noma som verdens bedste restaurant og Geranium som nummer to.

Nyheden bragte vi naturligvis i B.T. tidligere på ugen.

I et land, hvor hovedbestanddelene i den gastronomiske dna er frikadeller og kartofler, er det en fabelagtig præstation. Og det er ikke for at sige noget som helst ondt om hverken frikadeller eller kartofler, som begge kan være fremragende mundfulde.

Men at have verdens to bedste restauranter i cykelafstand af hinanden her i vores hovedstad er alligevel noget særligt.

Det svarer omtrent til at have Messi og Ronaldo i deres respektive topform på samme fodboldhold.

Store roser er ikke nyt for hverken Noma eller Geranium, der også begge ragede til sig af Michelin-stjernerne, da de blev uddelt for nylig.

Det kan nok være abstrakt for en del at forholde sig til, for det er naturligvis langtfra alle, der vil have råd eller lyst til at kaste den slags penge efter et måltid, som det kræver, hvis man skal have plads ved et af de eftertragtede borde og mæske sig i tatar af rensdyrhjerte og suppe på fermenteret egern, eller hvad de ellers finder på af spidsfindigheder i gastronomiens superliga.

Ros til restauranter som Noma og Geranium kommer let til at lyde elitært og som noget, der kun er relevant for den privilegerede elite.

Men uanset hvad, så kommer det hele byen til gode, for den slags fyrtårne kaster lys over hele byen.

Fra hele verden tiltrækker de turister, der foruden umami-bomberne også oplever København som den perle af en storby, den også er uden for madscenen.

Der er næppe andre på kloden, der er bedre til at bakke op om egne vindere, end vi er i Danmark.

Går det godt i en ellers overset sportsgren som curling i et OL-år, er alle pludselig helt vilde med sten og koste, og når det rigtig kører for landsholdet i fodbold, er nationen i ekstase.

Godt for det.

Der er nemlig virkelig grund til at fejre folk, der gør sig umage og i kombination med stort talent opnår både succes og anerkendelse.

Det kræver meget af mange mennesker på de to restauranter at opnå så stor hæder, men kokkene René Redzepi og Rasmus Kofoed fra Noma henholdsvis Geranium er perfekte eksempler på kombinationen af talent, hårdt arbejde og evig nysgerrighed, som går igen hos mange af de mennesker, der driver verden frem.

Videnskabsmænd som Ørsted og Bohr ville i den optik have en del at tale med de succesfulde kokke om: Vilde ideer samt modet og evnerne til at forfølge dem synes at være opskriften på både kvantespring og ekstrem velsmag.

Det er altid god stil at sige tak for mad, når nogen har gjort sig umage ved gryderne.

Noma og Geranium fortjener taksigelser og skulderklap fra hele byen.