Bundfald. Det lyder ikke sexet overhovedet, men det kan vække stærke følelser. Det har det i hvert fald gjort hos den excentriske bitcoin-rigmand Niklas Nikolajsen.

Han blæser til kamp mod Aarhus Kommunes planer om at dumpe op mod en million kubikmeter bundfald ud i havet omkring øen Hjelm. De mange tons bundfald skal flytte havbunden i Aarhus Havn, når der skal gøres plads til en udvidelse af renseanlægget på havnen.

Ifølge myndighederne vil havmiljøet ikke lide skade, selvom havbunden i Hjelm Dyb kan stige op til en halv meter.

Men det giver Niklas Nikolajsen, der bor i Schweiz, ikke meget for. Han har erklæret krig mod Aarhus Kommune med sine millioner som våben. Det bliver en intens kamp, som Aarhus Kommune næppe har rustet sig selv til.

Københavns Kommune har oplevet samme kamp, dog mod en anden slags modstander. Kampen om at bygge Lærkesletten på Amager Fælled blev til en åben krig mellem politikerne på Københavns Rådhus og Amager Fælleds Venner med kokken Nikolaj Kirk, der er både excentrisk og kendt i hele landet, i spidsen.

Det har kastet kommune, bygherre og naturelskerne ud i en årelang kamp om retten til naturen. Det samme vil uden tvivl komme til at ske i Aarhus, selvom bundfald og massiv medieeksponering på ingen måde har rimet på hinanden før nu. Men med Niklas Nikolajsens krigserklæring er alle de rigtige ingredienser smidt i gryden:

En excentrisk rigmand, forargede borgere og et kommunalt projekt, som de færreste aarhusianere kommer til at kaste deres kærlighed på; et større renseanlæg.

Aarhus Kommune bør forberede sig på en lang, sej kamp om folkeopinionen i Aarhus, og hvis de virkelig vil trumfe planerne om at sende op mod en million kubikmeter ud i Hjelm Dyb, skal de nok også forberede sig på at tabe den kamp.

Hvad der er det rigtige for samfundet, er svært at afgøre på nuværende tidspunkt. Men de lokale borgere i de små byer og sommerhusområder har fået et talerør med mange millioner på lommen, som han er klar til at bruge i kampen.

Aarhus Kommune har fået sin egen hovedrige udgave af Nikolaj Kirk.