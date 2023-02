Lyt til artiklen

Han har gættet huspriser på DRs ‘Hammerslag’ og har set de videste boligdrømme blive til virkelighed i 'Nybyggerne’ på TV 2. Nu nærstuderer Christian Degn selv boligannoncer og lægger planer for indretningen af sit næste hjem.

Flyttekasserne står fra gulv til loft i tv-værten og kæresten, Trine Johst Vammens, lejlighed i København. De har solgt lejligheden på Vesterbro, men endnu har de ikke fundet det hus, der skal blive sønnen Vagns barndomshjem.

De ved, at huset skal ligge i Randers, men i en tid, hvor inflationen og krigen i Ukraine har ændret spillereglerne på boligmarkedet fundamentalt, er det en udfordring at købe nyt hus.

»Det er dyrere at låne penge til fem procent end til en procent, og vi måtte selv give et kæmpe afslag på vores lejlighed,« siger Christian Degn.

Efter 18 år på Vesterbro er Christian Degn sammen med sin kæreste og lille søn på vej mod et nyt liv i Randers. Foto: Asger Ladefoged

»Det er da underligt, at vores nabo, der solgte for ni måneder siden, fik en million mere for en lignende lejlighed.«

På trods af den dårligere salgspris er parret optimistiske:

»For vi, der har solgt, og som kan købe, er få. Og der er spændende emner at se på,« siger han.

Selvom det efter 18 år er vemodigt for den 43-årige tv-vært at skulle tage afsked med Vesterbro, er det gode oplevelser, der venter i det jyske. Både Christian Degn og Trine Johst Vammens forældre bor tæt ved Randers, og 'de glæder sig til at få et tættere bånd til Vagn'.

Christian Degn og Trine Johst Vammen er på jagt efter sønnen Vagns barndomshjem. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Drømmen er ikke at gå ‘Nybyggerne’ i bedene, for som Trine Johst Vammen siger, er 'alle de gode grunde taget'. Derimod håber de at finde et hus fra 1900- tallet, som de kan sætte i stand.

De seneste måneder har familien kørt i fast rutefart mellem Jylland og Vesterbro. De har set på boliger, samtidig med at de har pakket flyttekasser, sagt farvel til venner og naboer og været forældre for otte måneder gamle Vagn.

Nu kommer der lidt mere ro på, for nu flytter de ind i en midlertidig lejlighed i Randers, mens de fortsætter med at trawle boligannoncer og forhandle med sælgere om den rette pris.

»Det bliver et liv i flyttekasser, og det kan komme til at tage to måneder eller et halvt år,« siger Christian Degn:

»Der er tryk på lige nu. Det eneste faste holdepunkt er os og vores kærlighed, så vi skal passe på hinanden.«