Det er ikke helt let at være far til to. Det kan sangeren Christopher skrive under på.

»Det er dobbelt så hårdt og dobbelt så fedt. Det er sindssygt at blive grædt i stereo, når de begge græder på samme tid. Det er virkelig next level.«

»Men samtidig når de så ligger og kysser hinanden, så er det mindblowing.«

Sådan lyder det fra en meget glad Christopher, der også lyder det borgerlige navn Christopher Lund Nissen, der tirsdag var hovedperson, da hans nye film 'A Beautiful Life' havde gallapremiere i Imperial i København.

Cecilie og Christopher har ingen problemer med lidenskaben i deres parforhold. Foto: Silla Bakalus

Her spiller den 31-årige sanger sin hidtil største rolle, hovedrollen i filmen, der omhandler fiskeren Elliott, som ender med at blive en kendt popstjerne.

Og selvom sangeren elsker at være far og betegner sig selv som en kærlig én af slagsen, så har han en del bekymringer for, hvordan han skal få karrieren til at balancere med livet som far til to små piger.

»Det svære for mig bliver – henover de næste år – at finde den der balance. Og det er jo det, den her film handler om – kan man have en karriere, når man kører med 100 km i timen, og så have et familieliv ved siden af?«

»Der tror jeg godt, man kan, hvis man beslutter sig for det, men det er hårdt arbejde. Helt sikkert. Det kræver, at man har sine prioriteringer i orden,« lyder det fra sangeren.

Christopher sammen med resten af filmholdet til premiere på filmen 'A Beautyfull Life', hvor den dansker sanger spiller hovedrollen. Foto: Silla Bakalus

Han har også spekuleret i at tage sin kone, Cecilie Haugaard, og parrets to børn med rundt på turneer, men det vil ikke fungere optimalt. For mens det kan lade sig gøre i Danmark, så synes han, at det er for hårdt grundet den lange rejsetid og store tidsforskel, når han for eksempel optræder i Asien.

»Det er også en balance i at være mentalt det rigtige sted, når man er ude og skal spille shows, og når man kommer hjem, så er man far, og så går man ind i den rolle. Det kan være svært, når man blander det. Det har det i hvert fald været for mig, « siger han.

Som en løsning forsøger Christopher at være fuldt til stede, når han er sammen med sine børn.

»Der er nærmest uendelig kærlighed at hente, og den er meget instant den kærlighed. Jeg er en far, der, når jeg er der, så er jeg der intenst, og så er det kvalitet, men det er ikke kvantitet nødvendigvis.«

Lukas Graham mødte op til premiere på Christophers nye film ' A Beautyfull Life'. Foto: Silla Bakalus

»Og det har jeg måske også indstillet mig på fra starten, at jeg kommer måske ikke til at være den far, der laver havregrød syv dage om ugen. Men når jeg så er der, så er det den bedste havregrød, de nogensinde har fået. Så er det lavet med kærlighed,« siger Christopher, der dog også har fået et par trøstende ord med på vejen af vennen Lukas Graham, der ligeledes er popstjerne og far til to:

»Jeg har lige snakket med ham i træningscentret i morges, og som han siger, hans (børn, red.) er tre og seks år nu, og det bliver bedre. 'Easy mate, It’s gonna be alright',« lød rådet fra Graham ifølge Christopher, der dog kan glæde sig over, at han ikke har problemer i parforholdet.

For modsat mange andre nybagte forældre, er der ikke de store udfordringer hos Christopher og hans kone, Cecilie Haugaard:

»Hvis der er en ting, som Cecilie og jeg ikke mangler, så er det passion og lidenskab. Det kommer meget naturligt, og vores kærlighed har aldrig været stærkere,« lyder det fra Christopher.