Fredag aften byder Frederiksberg Bibliotek byens børn velkommen til drag-underholdning – et arrangement, der for alvor har fået debatten i kog.

Anledningen er Renée Toft Simonsens roman 'Børnene fra Sølvgade', der handler om fire forældreløse børn, som bor sammen og bliver venner med den voksne Miss Nelly – en mand iført nederdel og højhælede støvler.

Showet, som Renée Toft Simonsen er mødt op for at støtte op om, har blandt andet har mødt kritik for at skulle være 'seksualiserende' og affødt dødstrusler samt voldsomme beskyldninger om pædofili og grooming mod de to dragartister, som skal optræde.

»Da jeg skrev bogen, havde jeg jo ikke nogen idé om, at den på nogen måde ville være kontroversiel. Jeg synes jo ikke, at den er kontroversiel,« fortæller børnebogsforfatteren til B.T. kort før dragshowet og tilføjer:

»Jeg har bare skrevet en god, kærlig, underholdende, finurlig børnebog om at være anderledes og klare sig på trods. Om børn, der bor alene, og en mand der går i kjole og har en kæreste, som også er en mand.«

Selvom sagen har fyldt meget i medierne de seneste dage, er det da også vigtigt for Renée Toft Simonsen at understrege, at der er tale om en »meget lille gruppe«, som retter kritik mod emnet.

Her ses de to dragqueens Di Di Cancerella og Diana Diamond, der optræder for børnene på Frederiksberg Bibliotek. Foto: Anthon Unger Vis mere Her ses de to dragqueens Di Di Cancerella og Diana Diamond, der optræder for børnene på Frederiksberg Bibliotek. Foto: Anthon Unger

»Den gruppe, der ligesom laver det her, er meget lille, frem for den gruppe, der synes, det er fedt og det er en god bog, og at det er et godt arrangement. Det er jo en meget større gruppe end den lillebittebitte gruppe, som synes, det ikke er i orden.«

Hvorfor var det vigtigt at lave sådan en bog til børnene – om en mand, der går i dametøj?

»Jeg er jo børnebogsforfatter og skriver alle slags børnebøger. Jeg synes, mangfoldighed er vigtigt, jeg synes det er vigtigt, folk må gå i det tøj, de har lyst til – og så var det den idé, jeg fik. Sådan er det, når du får en idé til et eller andet – det kommer bare, og hvor det kommer fra, det ved man ikke altid.«

Hvad tænker du så om dagens event?

»Jeg har jo mine børnebørn med, og vi glæder os meget til at se Magnus aka Diana Diamond, som skal klædes ud som prinsesse og synge Disneysange. Det synes jeg er så sjovt, og mine børnebørn glæder sig. Jeg har også min mand og mine døtre med, og vi glæder os allesammen.«

»Jeg synes, det er fantastisk, at Frederiksberg Bibliotek har lavet det her arrangement over min bog, og jeg er enormt stolt over det – og jeg er enormt stolt over at være med til at fremme en samtale om mangfoldighed og åbenhed og anderledes familieformer.«

Hvad kunne være det negative ved at sætte det her emne på dagsordenen for børn?

»Jeg kan jo ikke se noget negativt ved det. Jeg er meget stolt af, at min bog kan det. Jeg er stolt af den samtale, som bogen åbenbart er med til at åbne op for, så jeg ser ikke noget negativt ved det.«

B.T. er til stede ved det omdiskuterede dragshow. Følg med LIVE lige her.