Komikeren Omar Marzouk lever af at være sjov. Men lige nu er det knap så sjovt at være ham.

Han er lige fyldt 50 år og har med egne ord ‘ramt bunden,’

Hvor galt det præcis står til, gik op for ham, da han for tre måneder siden opdagede, at han kun havde 86 kroner på sin bankkonto.

Alligevel oplever han en frihed i at stå på bunden på helt flade fødder – og den frihed vil han gerne tale højt om.

»Mange mænds selvværd er bundet op på, at vi er forsørgere og har succes. Mange mænd har det svært med at ramme bunden, men jeg vil gerne tage det skamfulde af det,« siger han i Go’ Aften Live, hvor han også beskriver den dag, han opdagede, at bankkontoen så 'ret tom ud'.

Der er flere grunde til nedturen. Omar Marzouks seneste onemanshow blev aflyst på grund af corona. I december sidste år blev han skilt. Han er involveret i en retssag. Han er gået konkurs. Og hans far er død.

Alt sammen kriser, der hver især tærer hårdt på et menneske, men sammenlagt en personlig ulykke, der har kostet komikeren dyrt.

Han fortæller, hvordan hans mor tidligere havde tilbudt ham at låne penge, hvilket han afslog, men nu har han været nødt til at låne 5.000 kroner af hende.

Omar Marzouk har dog ikke opgivet ævred. Tværtimod er hans plan at arbejde sig tilbage til scenen, skrive et nyt comedy show og lave en podcast – netop om, hvordan det er ikke at have succes.

Som han for nylig sagde i et fødselsdagsportræt i Politiken:

»Jeg føler, jeg er en bedre standupkomiker nu, end jeg nogensinde har været, fordi jeg hviler mere i mig selv. Jeg er bare klogere, end da jeg var 25. Jeg tør snakke om mit følelsesliv, om kærlighed og om svigt. Alle de der svære ting i livet.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Omar Marzouk.