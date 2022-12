Lyt til artiklen

Den 49-årige komiker Omar Mazouk og den fem år yngre skuespiller Christine Gjerulff er blevet skilt.

Efter syv års ægteskab er parret gået hver til sit, bekræfter Omar Mazouk over for B.T.

»Ja, jeg kan bekræfte, at vi er blevet skilt for et lille stykke tid siden,« skriver komikeren i en sms.

»Vi har det okay og skilles som venner, der er ikke det store drama i det.«

Komiker Omar Marzouk og skuespiller Christine Marzouk Gjerulff, dengang de endnu var et par.

Omar Marzouk og Christine Gjerulff har dannet par siden 2011, hvor de mødtes, da de begge medvirkede i en forestilling på Folketeatret.

I sommeren 2015 blev de gift i Mariendals Kirke på Frederiksberg.

Det nu skilte par har en treårig søn, som de blev forældre til i juli 2019 efter en hjemmefødsel.

Familien bor i en 230 kvadratmeter stor villa på Frederikberg, som han og Christine Gjerulff købte for 10 millioner kroner og overtog i juni sidste år.

Den 49-årige komiker forklarer til B.T., at situationen med parrets fælles hjem på Frederiksberg endnu er uafklaret.

»Ellers ikke rigtigt yderligere at sige,« slutter han.

Omar Marzouk har ud over sin og sin nu ekskonens treårige søn den 14-årige søn Malik og den 12-årige datter Anna Jasmin med sin ekskone Dina Vestergaard.

Det tidligere par blev skilt i 2012 efter fem års ægteskab.