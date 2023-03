Lyt til artiklen

Noget nyt? spørger Mark le Fêvre søndag og besvarer selv spørgsmålet med dagens absolut bedste nyhed.

Han skal nemlig være far.

Sammen med sin kæreste, Sidsel, og parrets to hunde, annoncerer den 34-årige komiker selv på sine sociale medier:

'Vi skal være forældre, og vi glæder os.'

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mark le Fevre (@denmarklefevre)

Mark le Fêvre og Sidsel har været sammen siden 2010, men de sidste fem år har komikeren i TV 2-programmet 'Stormester' også dannet par med Lasse Rimmer.

Netop Lasse Rimmer er en af de første, der – med tre røde hjerter – reagerer på nyheden. Men kommentarsporet vrimler med lykønskninger, blandt andre fra tv-vært Petra Nagel, der forudser, at den kommende baby bliver en pige, som skal hedder Petra.

I 2019 turnerede den kommende far med sit første onemanshow 'Bøvl', der handlede om at være hypokonder.

»Jeg har tidligere været igennem nogle åndssvage perioder, hvor jeg ikke kunne slippe tanken om, at jeg havde kræft. Jeg tror, jeg er blevet undersøgt for kræft fem-seks gange,« har han tidligere fortalt til B.T.

Mark le Fêvres første liveshow havde derfor moralen: 'Det kan ikke betale sig at bekymre sig, for ens største frygt sjældent bliver til virkelighed.'

Men i lige netop hans tilfælde var der ironisk nok noget at bekymre sig om. En uge efter showet havde haft premiere på tv, fik komikeren besked fra sin læge om, at han skulle opereres for kræft.

»Mennesket i mig var bange, men komikeren i mig var dybt imponeret over timingen,« har han senere sagt om den besked.

I 2020 fik han fjernet en kræftknude i baghovedet, men kunne kort før jul samme år juble:

»Yes. Yes. Yes. Sidste kontrol på Rigshospitalet efter min operation. Alt er godt. Bedre start på julen skal jeg ikke bede om,« sagde han om forløbet, som i 2022 blev omsat til tekster i endnu et onemanshow – denne gang med titlen 'Heldig'.

Nu har Mark le Fêvre været heldig igen.