Teltet var pakket til bristepunktet, stemningen i top. Og snart steg den til nye højder, da statsminister Mette Frederiksen entrerede scenen. Kastede sig ud i en duet med Kandis-Johnny.

»Selvom det nok er noget af det skøreste, jeg har været med til, så var det sjovt at prøve,« siger Mette Frederiksen.

Det er i den nye jubilæumsbog 'Kandis – et lille band af guld' – som netop er udkommet – at statsministeren fortæller anekdoten om duetten, som du kan se i videoen længere nede i artiklen.

For to år siden gæstede hun nemlig den tilbagevendende Dansktopfestival i Svendborg som led i en turné rundt i landet, og kunne – som festivalens øvrige gæster – opleve både Keld og Hilda, Sweethearts, Birthe Kjær og Stig Rossen.

Samt selvfølgelig Danmarks mest hårdtarbejdende orkester Kandis.

Da Kandis-Johnny i 2022 vandt prisen for 'Årets smil', var det Mette Frederiksen, der overrakte den. Foto: Klaus Bo Christensen/Christensen Klaus Bo/Ritzau Scanpix Vis mere Da Kandis-Johnny i 2022 vandt prisen for 'Årets smil', var det Mette Frederiksen, der overrakte den. Foto: Klaus Bo Christensen/Christensen Klaus Bo/Ritzau Scanpix

Inden koncerten lykkedes det Johnny Hansen at overtale Mette Frederiksen til at gå på scenen og synge duet. Omend det krævede noget overtalelse.

»Det starter med, at Mette er meget betaget af den her Kandis-film, der kom sidste år. Hun var tilsyneladende i området alligevel, og så ringede de midt i ugen og spurgte, om hun lige måtte komme backstage og sige hej til os.«

»Det måtte hun selvfølgelig gerne, og det var vældig hyggeligt. Så var det mig, der greb chancen og spurgte, om ikke hun ville med op og synge med på en sang,« forklarede han dengang til Ekstra Bladet om forslaget.

Som for Mette Frederiksen altså lige krævede en dyb indånding. I hvert fald understreger hun i bogen, at alt i hende skreg 'nej tak'.

»Jeg kan godt finde ud af at stå på en scene, men ved gud ikke for at synge,« fortæller hun.

Det var Kandis-Johnny, der valgte, at de skulle forevige Kim Larsens 'Tarzan Mamma Mia' og med en aftale om, at Mette Frederiksens mikrofon – for publikums skyld – var skruet rimelig meget ned, kastede de sig ud i duetten, som du kan høre en bid af herunder.

'Fantastisk glæde og fest i Svendborg. Rørende at mærke den store kærlighed til Dansktoppen. Folkefest og tekster, der betyder meget for mange mennesker. For mig en aften, der tog en uventet drejning. Tak til Kandis for en uforglemmelig aften' skrev Mette Frederiksen bagefter på Instagram.

Skæbnen ville, at de blot få måneder senere igen delte scene. Denne gang til TV 2 Charlies 'Året der gak', hvor Kandis-Johnny fik overrakt prisen for 'Årets smil' af netop statsministeren.

Og det var her, at han gav hende et tilbud. Om at de skulle fortsætte det gode samarbejde. Blive de nye Keld og Hilda.

Men Johnny Hansen fik aldrig noget svar. Før nu.

»Det er sødt sagt, og jeg siger da tak for tilbuddet, men der er vist noget, der hedder 'skomager, blive ved din læst'. Jeg er sikker på, det ville gå nedad med salget for den gode Johnny, og det vil jeg ikke gøre mod ham,« siger Mette Frederiksen i bogen.

Og dermed er der lukket og slukket for den idé.

