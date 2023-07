Christian Bonde, der har været den nye 'X Factor'-vært Maria Fantinos faste makker i 'Curlingklubben' på P3, melder nu ud, hvad det betyder for ham, at Maria Fantino forlader DR.

I et opslag på Instagram starter værten med at lykønske sin ven og kollega.

'Som I måske har læst, så har 'X Factor' fået en ny vært. Normalt ville det nok ikke være noget, som jeg sådan var synderligt på halen over, men lige i det her tilfælde betyder det en del for mig. Det er nemlig et menneske, som jeg kender rigtig godt og holder utroligt meget af. Det er jo ingen ringere end Maria,' skriver han.

Han forklarer, at det ikke kommer som et chok for ham, og at han støtter Maria Fantino 100 procent i beslutningen.

Jobbet betyder nemlig, at 'Curlingklubben' lukker og slukker.

'Det betyder, at der skal holdes så meget sommerferie, at der vil sidde 'Forsidefruer' og se mig i det danske sommerlandskab og imponeret og tænke: 'Hold da op! Ham har han laver da SLET ingenting.'

Christian Bonde forklarer, at han har haft lidt for travlt den seneste tid, og derfor ser frem til at trække stikket i en periode.

'Siden Maria og jeg tog til Færøerne i foråret sidste år og startede, hvad der bedst kan betegnes som et produktionsmaraton, har jeg haft for travlt. Så travlt at jeg ikke altid har følt, at jeg kunne yde det, jeg gerne ville – og endnu værre: ikke altid kunne være det jeg gerne ville for mine venner, familie og min vidunderlige hustru. Det bryder jeg mig ikke om,' skriver han.

Derfor vil han nu tage en lang pause, men lover at melde ud om fremtiden til sine følgere.

'Jeg lover, I får en melding, der er noget konkret at melde om', lyder det afslutningsvist, inden han igen roser Maria Fantino med det nye job.

Isabella Hindkjær, der er redaktionschef for DR P3 Radio & og Podcast skriver i en mail til B.T., at Christian Bonde fortsat vil være på P3 og i DR.

»Vi glæder os således til de nye programudviklinger, der går i gang med ham på den anden side af sommeren.«