Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er fire måneder siden, at Dennis Knudsen mistede sin nyfødte datter, Naomi.

Det siger sig selv, at sorgen stadig kræver plads i hans hjerte, men selv midt i den største sorg findes der lyspunkter, fortæller Dennis Knudsen.

Sådan et lyspunkt mødte han, da han på dagens løbetur i strålende sol omkring Korsør, fandt ikke bare ét, men to tegn fra datteren. Først en kridhvid fjer og bagefter en sten, formet som et hjerte.

»Man vælger selv, om man tror på, at der er mere mellem himmel og jord,« siger han i en film, som han efterfølgende har lagt på Instagram og delt med sine mere end 90.000 følgere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Dennis Knudsen (@dennisknudsenprivate)

Men for frisøren er der ingen tvivl:

»Den her lille smukke fjer, er nok et tegn, tænker jeg, fra den anden side. Naomi viser sig for fuldt drøn med den lille englefjer, som hun sikkert lige har tabt.«

Både fjer og sten er for Dennis Knudsen et tegn på, at datteren, ‘har det godt på den anden side’.

»Jeg er overbevist om, at når man søger det og ønsker det, så kommer tegnene på, at der er noget, der er meget større end det, vi umiddelbart forstår.«

Den tro hjælper ham til at bearbejde sin sorg og fortsætte livet:

»For livet er fantastisk og skal leves – og det gør vi.« siger han.

Naomi og hendes tvillingesøster, Aura, blev født i september, men Naomi blev kun halvanden måned gammel. Derfor er Dennis Knudsen i dag far til fire. Sønnerne Lucas og Noah og datteren Aura, der lever på jorden, og Naomi, der bor 'på den anden side':

»Vi har det også godt, hvor vi er – og jeg ved, at hun er rundt om os hele tiden,« siger han.