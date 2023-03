Lyt til artiklen

Stephanie Siguenza er så småt ved at finde tilbage til hverdagen, efter hun i december måtte tage afsked med sin svigermor.

Det fortæller den 23-årige' Årgang 0'-stjerne til B.T. til gallapremieren for 'The Mandalorian's tredje sæson.

Det er dog tydeligt at mærke, at svigermoren Annisette mangler i huset, hvor Stephanie Siguenza, hendes ægtemand Jeff Henckel, hendes svigerfar og svoger bor under samme tag.

»Der er virkelig tomt derhjemme. Jeg kan godt mærke, jeg nu er den eneste kvinde i huset,« fortæller Stephanie Siguenza og uddyber:

»Det er lidt hårdt og mærkeligt engang imellem, at bo sammen med tre mænd, som både – skulle jeg til at sige – lugter og roder. Der kan jeg godt mærke, der mangler lidt ekstra kvindeligt hormon i huset.«

Stephanie Siguenzas svigermor Annisette Henckel, som her står bag 'Årgang 0'-deltageren til lanceringen af hendes selvbiografi, har været en stor støtte. Foto: STUB, MICHAEL

Stephanies svigermor, Annisette Henckel, var hjertesyg og gik bort, efter hun faldt om med hjertestop under tv-optagelserne til TV 2-showet 'De største øjeblikke' i december sidste år.

'Årgang 0'-stjernen havde et meget nært forhold til sin svigermor, som hun siden 2018 delte hjem med.