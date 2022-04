Først var han ikke med. Så var han med. Og nu er han ikke med alligevel.

Søren Kragh Andersen blev så sent som lørdag udtaget til Flandern Rundt efter et afbud fra en holdkammerat, men nu står det klart, at han ikke skal køre søndagens store brostensklassiker alligevel.

Det oplyser den danske cykelrytters hold, Team DSM, på Twitter søndag formiddag.

»Efter at have følt sig utilpas ved ankomst til holdets hotel fredag er Søren desværre ikke kommet sig godt nok, og han stiller ikke til start ved Flandern Rundt,« skriver DSM.

I stedet skal Søren Kragh Andersen fokusere på sine kommende mål, lyder det fra holdet.

Det har været holdets plan, at den danske allrounder skal satse på Ardenner-klassikerne, som består af Flèche Wallone, Liège-Bastogne-Liège og Amstel Gold Race.

Der er dog stadig flere stærke danske ryttere med i søndagens Flandern Rundt - heriblandt den forsvarende mester Kasper Asgren og den tidligere verdensmester Mads Pedersen.

Du kan følge Flandern Rundt live her på BT.dk fra kl. 10.00.