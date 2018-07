En beskidt og træt væddeløber på et podie, mens blodet løber ned ad kinden. Ved hver side står to smukke piger.

Det er et godt billede! Og selvom der for tiden er klapjagt på podiepigerne, der deler blomster og kindkys ud til vinderne, så er der visse ting, man ikke skal pille ved i cykelsporten. Podiepigerne er én af dem.

I Vueltaen og andre cykelløb er de allerede fjernet, mens man indtil videre har beholdt dem i Tour de France. Og lad det for guds skyld forblive sådan.

Det kan godt være, det ikke ændrer cykelsporten, hvis de forsvinder, men der er altså en eller anden smuk kontrast ved en smuk pige, der står ved siden af sådan en væddeløber, der ligner noget, Det Døde Hav har kastet op. Det er en del af cykelsporten ligesom at drikke champagne, når man vinder - en tradition, der hører sig til.

Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Jeg fatter ikke den her politiske korrekthed omkring det. De feminister, der er imod det, er dem, der er tykke og fede selv. Det er i hvert fald ofte sådan. Og jeg synes ikke, der er noget nedsættende ved det. Jeg har selv en datter, og hvis hun en dag vil være podiepige - hun er køn nok til det - så kom i gang!

Jeg synes, at hele den her korrekthed om podiepigerne er så langt ude, at jeg ikke fatter det. Det er hele det her publikum, der higer efter likes på facebook, der siger det. Det er mænd, der har glutenallergi og går til yoga. Og hvor må de slås med problemer selv, hvis de mener, at man ikke må kigge på en smuk pige.

Hallo! At se en smuk pige er da noget, man er blevet glad for at se på og bliver i godt humør af alle dage. Skal det nu også være forbudt at kigge på dem? Ligesom man ser på en smuk bil eller en smuk bygning, så er der altså også smukke piger. En mand kan også være smuk. Det er der intet galt med. Jeg kan ikke få ind i mit hoved, hvorfor det er et problem, og jeg kommer aldrig nogensinde til at hoppe over og mene andet for at få nogle likes.

Søren Kragh Andersen har flere gange haft fornøjelsen af at blive hyldet med podiepiger ved sin side. Foto: BENOIT TESSIER

Men mens nogle gamle dyder som podiepiger skal bestå, så er der også områder, hvor det er tid til forandring. Et eksempel er de her ‘weather-reports’, hvor man annullerer etaper, fordi det er for koldt, eller der ligger lidt sne på vejene. Der kunne jeg bedre lide de gamle dage, hvor man i min tid kørte cykelløb uanset hvad. Selvfølgelig er rytternes sikkerhed det vigtigste. Uden tvivl. Men der er ingen, der dør af at fryse fingrene eller glide i et sving, fordi det er glat.

Det er også farligt at køre nedad med 120 kilometer i timen. Det er farligt at køre ned ad alperne i regnvejr. Massespurterne er farlige. Cykelløb er en farlig sport, og fordi det er koldt eller blæser lidt, så skal man altså ikke altid annullere etaperne.

Der har cykelsporten taget en drejning, som jeg ikke bryder mig om. Cykelløb bliver kedeligere, hvis man aflyser etaper, og så længe de ikke har oplyst i TV Avisen eller i radioen, at man skal blive indenfor, så kører vi!

Der skal folk ikke komme og prøve at ødelægge det. Cykelsport er en sport for de hårde. Og den hårde, blodige væddeløber skal også have sit billede til sidst. Et billede med to smukke piger ved sin side.

Brian Holm er sportsdirektør for Quick-Step Floors og er B.T.s klummeskribent under dette års Tour de France.