Det er hans første slutrunde. Og det har kastet en VM-finale af sig.

»Jeg tror ikke rigtig, det er sunket ind endnu. Det er fuldstændig sindssygt. Sikke en måde vi kommer dertil.«

Sådan lød det fra Lukas Jørgensen efter sejren over Spanien.

For det var en kamp, hvor danskerne følte, de havde et godt forspring, men den spanske modstander slap aldrig helt taget.

Derfor blev det en hektisk afslutning, inden danskerne kunne knytte næverne, da sejren på 26-23 var i hus.

Mens han spiller med rutinerede holdkammerater, der har stået VM-semifinaler før, var det selvsagt helt nyt for Lukas Jørgensen.

Og han lægger heller ikke skjul på, han var nervøs i løbet af opgøret.

»Jeg lavede lige sjov med, at Nikolaj Jacobsen sagde, jeg skulle gøre mig klar, hvis vi skulle spille syv mod seks. Og jeg tænker: 'Fuck, fuck fuck, kan jeg lige nå ud at pisse, hold kæft jeg er nervøs',« fortalte han med et stort grin.

Magnus Saugstrup, Simon Hald, Mathias Gidsel, Lukas Jørgensen, Johan Hansen og Henrik Møllgaard efter semifinalen mellem Danmark-Spanien i ERGO Arena i Gdansk, Polen, fredag den 27. januar 2023. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Magnus Saugstrup, Simon Hald, Mathias Gidsel, Lukas Jørgensen, Johan Hansen og Henrik Møllgaard efter semifinalen mellem Danmark-Spanien i ERGO Arena i Gdansk, Polen, fredag den 27. januar 2023. Foto: Liselotte Sabroe

»Man ved jo godt, det er noget af det største, man har prøvet at stå i. Til gengæld synes jeg, Nikolaj og spillerne giver en stor tryghed, og jeg ved, hvad min rolle er i en kamp som i dag (mod Spanien, red.). Det gør, jeg har et fokusområde og ikke skal koncentrere mig om alt muligt andet,« lød det fra den glade debutant.

Han nåede heldigvis at få et par ord med en, der i den grad har prøvet det hele mange gange.

»Jeg sidder og snakker lidt med Mikkel (Hansen, red.), da vi lige skal snakke om, hvad vi skal køre i angrebet i syv mod seks. Jeg kommer med et forslag, fordi jeg ved, det har fungeret til træning, men han tager også ansvaret, han har stået i det før, det er ham, der skal styre det, men hvis man filmer ud på bænken, er der stor erfaring og vi er med til at gejle hinanden op,« sagde Lukas Jørgensen.

VM-finalen bliver spillet søndag aften, og du kan selvfølgelig følge den live her på bt.dk.