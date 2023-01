Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han nåede at frygte det værste. At han slet ikke ville blive klar til at spille ved årets VM.

»Jeg var på vej til at booke min togbillet hjem i går inden træningen.«

Sådan fortalte Rasmus Lauge mandag aften efter sejren over Egypten. Med et stort smil.

Blot halvandet døgn tidligere var der ikke mange positive miner at spore, inden han gik ind til søndagens træning efter at have døjet med problemer med læggen næsten siden ankomsten til VM.

»Der føltes det ikke super godt. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan det lykkedes, men så var følelsen på banen relativt god. Vi var sgu nok lidt overraskede alle sammen, Anja (landsholdets fysioterapeut, red.), Niko og mig selv, at jeg kunne gennemføre træningen, som jeg gjorde i går.«

Inden søndagens træning var Nikolaj Jacobsen heller ikke positiv. Det fortalte han til pressen.

»Jeg var heller ikke super optimistisk selv. Træningen i går ændrer billedet lidt, at jeg kunne presse mig igennem den og få en fornemmelse af, at det holder sgu egentlig. Det var også en kæmpe overraskelse for mig. Jeg kan godt forstå, han sagde det,« fortalte Rasmus Lauge.

God behandling og god individuel træning viste sig at være nøglen til at få læggen i orden, og mandag aften mod Egypten skete så det, han havde ventet så længe på.

Rasmus Lauge kom endelig på banen mod Egypten. Foto: TT NEWS AGENCY Vis mere Rasmus Lauge kom endelig på banen mod Egypten. Foto: TT NEWS AGENCY

Han kom endelig på banen, og det var til et af dagens største bifald fra publikum.

»Jeg prøvede at være fokuseret og at sætte et eller andet op, og så samtidig trak man på smilebåndet. Det var så dejligt et bifald at få. Det var svært ikke at smile, selvom man kom ind i en situation, hvor der skulle sættes noget op hurtigt,« sagde en glad Rasmus Lauge efter braget mod Egypten.

Sejren betyder, at han og Danmark er videre til kvartfinalen mod Ungarn. Den bliver spillet onsdag, og den rutinerede landsholdsspiller håber, at dagens minutter i benene blot er starten på noget, der bliver rigtig godt.

»Jeg håber og kan kun forestille mig, den (læggen, red.) bliver stille og roligt bedre fra nu af. Hvis jeg kunne spille knap 20 minutter i første kamp, eller hvor meget det nu blev til, er jeg meget fortrøstningsfuld for, jeg kan byde ind med, hvad end der bliver bedt af mig. Så er jeg klar til at tage den opgave på mig,« slog Rasmus Lauge fast.