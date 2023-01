Lyt til artiklen

Rasmus Lauge.

Ja, du ved det nok allerede. Han var ude af VM, kom tilbage, smadrede Frankrig i VM-finalen med ti mål og løftede trofæet med resten af landsholdet.

Et vildt comeback, som anfører og værelseskammerat Niklas Landin måske havde spået komme. Og så alligevel ikke helt.

»Det var det, vi havde håbet på. Og det var det, Rasmus og jeg har snakket om på værelset igennem længere tid. Hvis der skulle opstå den mulighed, at han skulle ind, havde han dét i sig. Vi havde så nok ikke regnet med, at han ville levere ti mål i en finale«.

»Men på en måde vidste vi, at han havde det. Vi har forsøgt at holde ham til ilden og have god stemning omkring ham, selvom det for en uges tid siden så virkelig sort ud,« siger han med henvisning til, at Lauges skæbne blev beseglet med en test under træningen for en uge siden, som pludselig var positiv omkring hans skade i læggen.

Landin har kunnet mærke på sin kammerat, hvor svært det har været at sidde udenfor for Lauge, der har kæmpet med mange skader i sin karriere.



»Ja, for søren. Det gjorde virkelig ondt, at han skulle se det hele indledende og mellemrunden fra tilskuerrækkerne. Men jeg tror, han var indstillet på sin rolle, at han ikke skulle være toneangivende i ni kampe, men at han skulle have en jokerrolle ala Morten Olsen, som også gjorde det i Danmark,« siger han.

Og så var det jo lige den VM-triumf.

»Den betyder utrolig meget. Det er bare fedt lige nu,« smiler han.

