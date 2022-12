Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

På mål af Theo Hernández og Randal Kolo Muani slog Frankrig Marokko og er klar til VM-finalen mod Argentina.

For andet VM i træk er Frankrig klar til finalen. Det blev en kendsgerning, da den forsvarende verdensmester vandt den anden semifinale med 2-0 over sensationen Marokko.

Dermed er Frankrig klar til søndagens finale mod Argentina. Noget af et brag mellem to af turneringens forhåndsfavoritter.

Med en sejr kan Frankrig blive den første nation, der genvinder VM siden Brasilien i 1962, mens Argentina kan blive verdensmester for første gang siden 1986.

Derimod er eventyret slut for Marokko, der blev det første afrikanske land til at nå semifinalen ved VM efter de overraskende sejre over Spanien og Portugal.

Marokko havde fin ære af kampen og spillede sin chance flot, men den franske sejr var fortjent, selv om favoritten aldrig ramte noget spektakulært niveau.

På vejen til semifinalen havde Marokko blot lukket et enkelt mål ind i fem kampe - endda et selvmål - men i semifinalen skulle der blot gå fire minutter, før keeper Bono var overlistet.

Frankrig fik sat et godt angreb op, og efter et forsøg fra Kylian Mbappé var venstrebacken Theo Hernández hurtigt over riposten, som han på akrobatisk vis halvflugtede i mål til tidlig føring.

Modgangen tog dog ingenlunde troen fra marokkanerne. De angreb optimistisk i resten af første halvleg og havde undervejs et par fine chancer til at udligne.

Særligt Jawad El Yamiq var tæt på kort før pausen, men Hugo Lloris hev en stor redning frem.

Da havde Frankrig dog også haft sine muligheder for at komme på 2-0. Især når Frankrig fik plads til at slå kontra.

Olivier Giroud sparkede på stolpen i fri position og misbrugte senere en stor chance ved at sparke snert forbi den ene stolpe.

Frankrig havde lukket mål ind i samtlige fem kampe før semifinalen, og det franske forsvar skulle også komme slemt på hælene i begyndelsen af anden halvleg, hvor Marokko var tæt på at spille sig helt igennem flere gange.

Det sidste manglede dog hver gang, og som minutterne gik, fes det lidt ud for Marokko.

Frankrig fik større overtag, og med godt ti minutter tilbage faldt afgørelsen reelt.

Mbappé afsluttede, men bolden blev blokeret og fortsatte til bageste stolpe, hvor den netop indskiftede Eintracht Frankfurt-angriber Randal Kolo Muani nemt kunne fordoble føringen.

I tillægstiden havde Marokko en stor chance for at reducere, men det skulle ikke være for det afrikanske hold, der fik stor støtte fra tribunerne.

I stedet kunne den franske jubel bryde løs kort efter.

/ritzau/

Genoplev kampen herunder i LIVE-bloggen: