Én særlig episode ved VM fortæller meget præcist, hvordan Lionel Messi har skabt splittelse i fodboldverdenen.

Han er netop gået på banen til Argentinas første gruppekamp ved den skandaleombruste slutrunde i Qatar, da han bliver mødt af en stor pibekoncert.

Så stor, at man ikke er i tvivl om, hvad budskabet er.

For overalt på ørkenstadionet står der vrede saudiarabiske fans og buher ad den 35-årige argentiner, når han er i nærheden af bolden.

35-årige Lionel Messi. Foto: Robert Michael Vis mere 35-årige Lionel Messi. Foto: Robert Michael

Endda på trods af at den lille fodboldmagiker tidligere i år har indgået en ekstremt lukrativ aftale med det saudiarabiske styre.

Den del vender vi dog tilbage til.

For selvom VM-slutrunden langtfra er færdigspillet i den qatarske ørken, er manges øjne allerede rettet mod fremtidens slutrunder.

Og dramaet om værtskabet af VM i 2030 er for alvor vokset under kampene i oliestaten, selv om der i skrivende stund kun er indleveret to officielle bud på slutrunden om otte år.

Portugal og Spanien har for nylig budt ind på VM-værtskabet sammen med Ukraine. Men den helt store favorit til værtskabet skal man til Sydamerika for at finde.

Ellet helt præcist fire favoritter.

For 100-årsjubilæet for klodens største fodboldbegivenhed forventes nemlig at 'vende hjem' til Uruguay, som var vært for historiens første VM, efter det fodboldgale land har afgivet et bud på at arrangere slutrunden sammen med Peru, Chile og Argentina.

Og her er det særligt sidstnævntes del af buddet, der er rigtig interessant.

Luis Suarez og Lionel Messis famøse billede fra 2017. Foto: PABLO PORCIUNCULA BRUNE Vis mere Luis Suarez og Lionel Messis famøse billede fra 2017. Foto: PABLO PORCIUNCULA BRUNE

Den sydamerikanske fodboldstormagts største stjerne, Lionel Messi, har nemlig de seneste år været symbolet på hjemlandets indædte håb om et sjældent værtskab.

Det vidner særligt én episode om, som fandt sted for fem år siden.

Inden en kvalifikationskamp mellem netop Uruguay og Argentina i 2017 stillede den argentinske superstjerne op til et viralt billede sammen med den daværende FC Barcelona-holdkammerat Luis Suarez.

Sidstnævnte havde trykt 20-tallet på sin trøje, mens Messi stod med nummer 30.

Et forvarsel om, hvor stor en del de to fodboldikoner bliver i den sydamerikanske kampagne for at hive værtskabet i land de kommende år.

En kampagne, der dog har ligget en smule gemt i den argentinsk-uruguayanske fodboldkasse efterfølgende.

Lige indtil for et halvt år siden.

Her endte den argentinske verdensstjerne nemlig ifølge The Athletic i et voldsomt stormvejr efter sin beslutning om at stå frem som ambassadør for turismen i Saudi-Arabien.

Mohammed bin Salman (th.) ved siden af FIFA-præsident Gianni Infantino og Qatars emir, sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Foto: MANAN VATSYAYANA Vis mere Mohammed bin Salman (th.) ved siden af FIFA-præsident Gianni Infantino og Qatars emir, sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Foto: MANAN VATSYAYANA

Et land, hvor der er dokumenteret adskillige brud på menneskerettigheder gennem årene.

»Det her er ikke Messis første besøg i Saudi-Arabien, og det bliver ikke hans sidste,« skrev landets turismeminister, Ahmed al-Khateeb, i maj, da argentineren skrev under på ambassadørrollen, der ifølge The Guardian vil indbringe ham 215 millioner kroner om året.

En rolle, der nu er endt som et gigantisk problem for Lionel Messi.

Billedet fra 2017 er nemlig begyndt at hjemsøge ham, efter den saudiarabiske stat og kronprins Mohammed bin Salman har vist sig frem flere gange ved VM-slutrunden i Qatar.

For kronprinsens tilstedeværelse har sparket liv i rygterne om et tredje opsigtsvækkende bud på VM-værtskabet i 2030.

Flere internationale medier spekulerer i øjeblikket i et saudiarabisk bud, hvor Grækenland og Egypten forventes at gå med som de to resterende værtsnationer.

Og med rollen som ambassadør for Saudi-Arabien har titlen som frontfigur i Messis elskede hjemlands store VM-kampagne samtidig skabt vrede hos førstnævntes tilhængere, der stålfast forventer, at Paris Saint-Germain-spilleren overholder sin millionaftale.

Netop derfor er Lionel Messi presset som aldrig før fra begge sider, selv om der stadig er otte år til VM-jubilæet.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles værtskabet for verdensmesterskaberne i fodbold i 2030, bliver truffet i 2024.

VM-slutrunden i 2026 skal spilles i USA, Canada og Mexico.