Søndag sad han side om side med FIFA-præsident Gianni Infantino og hyggede sig ved VM-åbningen.

Tirsdag kunne han juble over sit lands sensationelle sejr over Argentina, inden han beordrede national fejringsdag og fri for alle i landet.

Men midt i VM-festlighederne ryster Saudi-Arabiens kronprins Mohammed bin Salman hele verden.

For mens alle øjne er rettet stift mod VM i Qatar, fortsætter de brutale henrettelser i nabolandet trods sidste års løfte om at stoppe brugen af dødsstraf ved ikkevoldelige forbrydelser.

Mohammed bin Salman (th.) ved siden af FIFA-præsident Gianni Infantino og Qatars emir, sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, ved sidstnævntes åbningstale.

17 mænd er ifølge FNs menneskerettighedskontor blevet henrettet i olielandet i de seneste to uger. Det skriver Reuters.

På selve dagen for Saudi-Arabiens historiske 2-1-sejr over Argentina blev to saudiarabere henrettet for narkokriminalitet, skriver The Guardian. Det bringer det samlede antal henrettelser i år op på mindst 144 – flere end hele 2020 og 2021 tilsammen.

Og mens grusomhederne fortsætter i Saudi-Arabien, sidder landets magtfulde kronprins og griner sammen med Gianni Infantino.

Det sker samtidig med, at flere internationale medier skriver om Saudi-Arabiens store interesse i at blive vært for VM i 2030.

Hjemme i Saudi-Arabien fejrede man sejren over Argentina.

I forvejen har Saudi-Arabien de seneste år øget sit indtog i toppen af sportsverdenen med blandt andet overtagelsen af den traditionsrige Premier League-klub Newcastle United, der sidste år blev opkøbt af den saudiarabiske fond Public Investment Fund.

Den kontrolleres af den saudiarabiske stat og kronprins Mohammed bin Salman.

Kronprinsen blev i sidste uge givet juridisk immunitet af USAs justitsministerium i et søgsmål mod ham i forbindelse med drabet på journalisten Jamal Khashoggi i 2018.

Amerikanske efterretningstjenester har konkluderet, at Mohammed bin Salman godkendte drabet på journalisten. Kronprinsen har nægtet at stå bag journalistens død. Han har dog tidligere erkendt, at det fandt sted 'under hans opsyn'.

Kronprinsen fejrer den historiske VM-sejr med Saudi-Arabiens energiminister, prins Abdulaziz bin Salman Al-Saud.

Få måneder før drabet på Khashoggi sad kronprinsen også ved siden af Gianni Infantino – og Vladimir Putin – ved VM i Rusland.

Mohammed bin Salman har ellers flere gange udtrykt sine visioner om fremskridt og lovet at reducere antallet af henrettelser og samtidig gøre en ende på dødsstraf for narkokriminalitet, siger Maya Foa, der er chef for menneskeretsorganisationen Reprieve, ifølge The Telegraph.

»Men når et blodigt henrettelsesår går på hæld, er Saudi-Arabien begyndt at henrette for narkokriminalitet igen i hemmelighed,« siger hun.

Alt imens grusomhederne fortsætter i den mægtige golfstat, kan Mohammed bin Salman fejre Saudi-Arabiens sejr over Argentina.

Sejren og den efterfølgende nationale fridag på kronprinsens befaling ser kun ud til at polere hans image i hjemlandet, ifølge Reuters.