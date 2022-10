Lyt til artiklen

Krigshærgede Ukraine vil arrangere fodbold-VM i 2030. Det bekræfter Ukraines Fodboldforbund (UAF) på sin hjemmeside onsdag eftermiddag.

Landet kommer ikke til at afgive sit eget bud på et værtskab, men bliver indlemmet i Spaniens og Portugals fælles projekt.

»Der ikke er noget bedre end at bruge et verdensmesterskab til at formidle et stærkt budskab, der vil tjene som en inspirationskilde i fremtiden,« skriver Spaniens Fodboldforbund (RFEF) på deres hjemmeside.

»Partnerskabet styrker båndene til Europa ved at skabe håb og give genopbygningsværktrøjer til det ukrainske folk, som har udtrykt stolthed og taknemmelighed for at deltage i projektet,« skriver forbundet videre.

Foreløbig er det ikke udspecificeret, hvilken rolle Ukraine er tiltænkt i afviklingen af slutrunden. Den britiske avis The Times skrev mandag, at landet ønsker at være vært for en af de indledende grupper.

Det fremgår dog af pressemeddelelsen, at indlemmelsen af Ukraine ikke ændrer på den etablerede køreplan.

Ingen af de planlagte 11 spanske og 3 portugisiske spillesteder vil blive taget ud af ligningen.

Forslaget har »ubetinget støtte« fra Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa), lyder det.

VM-værten i 2030 er endnu ikke officielt udpeget. Slutrunden i år skal afholdes i Qatar, mens USA, Canada og Mexico deles om værtskabet om fire år.