Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov



Det er aldrig sket før, og dermed kan de blive de første nogensinde.

Når VM fredag går i gang for Danmark, har Nikolaj Jacobsens mandskab mulighed for at skrive historie, hvis de ender med at vinde turneringen.

Det ville nemlig betyde tre vundne VM-titler i træk til det danske landshold. Noget, ingen andre nationer har formået at hive i land tidligere.

»Vi ved godt, at hvis vi rammer et højt niveau, skal de andre være dygtige for at slå os,« siger landstræner Nikolaj Jacobsen, der dog bestemt ikke tager noget for givet, selvom holdet vandt VM i både 2019 og 2021.

»Men jeg ved også godt, at bredden er ekstremt bred, så du skal ikke pisse ret langt ved siden af, så slutter det, før man ønsker. Vi går ind med en stor tro på tingene, men vi går også ind med en stor portion ydmyghed, fordi der nok er en grund til, der ikke er nogen, der har gjort det før. Det er en svær mission, men det er også en motiverende ting for os. Der er nok også mange, der gerne vil slå os og sørge for, det ikke lykkes,« lyder det fra manden i spidsen.

Mads Mensah er en af de spillere, der kan være med til at gøre det helt store.

Han har været med de sidste to gange, Danmark har vundet VM-guld, men det er ikke, fordi de konstant snakker om det mulige hattrick i lejren.

»Jeg tror ikke som sådan, det fylder, men vi er allesammen klar over det og synes allesammen, det ville være fedt at lave noget historisk. Selvfølgelig er det en fed lille ekstra ting, men det er ikke noget, der fylder, og man så vil det mere end alle mulige andre gange. Man vil altid gerne gå hele vejen og være med til at vinde nogle ting. Det er lidt lir, men det er ikke på den måde noget, der betyder noget,« siger han.

Danmark vandt VM i 2019. I 2021 gjorde de det igen. Og her i 2023 kan de gøre det for tredje gang i træk. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danmark vandt VM i 2019. I 2021 gjorde de det igen. Og her i 2023 kan de gøre det for tredje gang i træk. Foto: Liselotte Sabroe

For det bliver svært. Det understreger flere af de danske stjerner.

»Der er ingen, der har gjort det, og bare det at vinde et VM er ekstremt svært. Vi ved, hvor meget der skal ske for, at det flasker sig. Der er andre hold, der er rigtig, rigtig dygtige. Det er ikke en ting, der fylder kolossalt meget,« siger Hans Lindberg.

Og når først hornet i hallen lyder, er der kun fokus på den opgave, der venter lige nu og her.



»Det fylder ikke noget, når kampene går i gang, men vi er da meget bevidst om, at vi kan skrive historie ved denne her slutrunde og dermed gøre noget, der måske aldrig bliver gjort igen. Det er ikke noget, der bare sker. Der er noget ekstra på spil, og det gør os endnu mere ydmyge,« siger Mathias Gidsel.

VM i håndbold bliver afviklet fra den 11. til den 29. januar. Danmark møder Belgien, Bahrain og Tunesien i den indledende pulje, hvor første danske kamp spilles 13. januar klokken 20.30.