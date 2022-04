Den dobbelte olympiske guldvinder Chloe Kim har besluttet at sætte sin snowboardkarriere på pause.

Det skyldes, at hun vil starte på en frisk og sætte fokus på sit mentale helbred.

Det fortæller hun til Cheddar News.

»Jeg vil holde en hel sæson fri fra konkurrence for at nulstille og sætte fokus på mit mentale helbred. Jeg vil ikke bare komme ind i det igen efter sådan et sjovt, men drænende år på samme tid, vel vidende, at det var et olympisk år,« fortæller 22-årige Chloe Kim.

Foto: Ulrik Pedersen Vis mere Foto: Ulrik Pedersen

Og netop et olympisk år – det var det.

Ved årets vinter-OL i Beijing hev Kim en guldmedalje hjem i snowboarddisciplinen halfpipe.

Det gjorde hun også ved legene i Pyeongchang i 2018, hvor hun blev den yngste kvinde nogensinde til at vinde halfpipekonkurrencen, i en alder af kun 17 år.

Det er ikke første gang, at Kim har taget en pause fra snowboarding, som hun startede med som kun 4-årig.

Efter guldmedaljen i 2018 tog hun på Princeton University for at studere antropologi.

Kim har dog planer om at deltage ved vinterlegene i Italien i 2026.

»Jeg vil bare nyde det her øjeblik, suge det hele til mig og så vende tilbage, når jeg føler, at jeg er klar,« siger hun og fortsætter:

»På nuværende tidspunkt er planen helt sikkert at gå efter en tredjeplads.«