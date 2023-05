En sommerfugl er nok ikke lige det, de fleste vil forbinde med Sauron, hovedskurken fra J.R.R. Tolkiens ‘Ringenes Herre’.

Men ikke desto mindre har han nu fået opkaldt en sommerfugle-slægt efter sig.

Det er en forsker fra Natural History Museum i South Kensington i London, der har navngivet slægten efter den navnkundige skurk.

Sauron optræder primært i Peter Jacksons filmatisering i form af et brændende øje, og det er netop øjet, som har fået forskeren dr. Blanca Huertas til at tænke på mørkets fyrste.

Det er de sorte ringe på sommerfuglens orange vinger, der mindede forskerne om Sauron. Foto: Blanca Huertas

Hun stod overfor at skulle finde på et nyt navn til en slægt af sommerfugle med lyse orange bagvinger og mørke øjenpletter.

Og det fremkaldte straks billeder af Saurons brændende øje, skriver Natural History Museum i en pressemeddelelse.

Slægten har fået navnet Saurona.

Foreløbig er der kun to medlemmer af slægten – Saurona triangula og Saurona aurigera. Men der menes at være flere arter i slægten.

Dr. Blanca Huertas (til højre) ses her sammen med prins William og dr. Dr. Michael Dixon på Natural History Museum i London i 2009. Foto: ADRIAN DENNIS/Scanpix

Dr. Blanca Huertas har udover Saurona også – sammen med en anden forsker – navngivet en anden ny slægt: Argenteria, der betyder sølvmine.

»At navngive en slægt er ikke noget, der sker særlig tit, og det er endnu mere sjældent, at man kan navngive to på én gang,« fortæller Blanca Huertas.

»Det var et stort privilegium at gøre det, og det betyder nu, at vi kan begynde at beskrive nye arter, som vi har afdækket som et resultat af denne forskning.«

Det er et international hold af forskere, der har gennemgået mere end 400 forskellige sommerfuglearter.

Det er fremskridt indenfor dna-forskning, der har gjort, at forskerne har kunnet identificere arter ikke kun ud fra, at de lignede hinanden af udseende, men også ud fra deres genetik.

Det er ikke første gang, at Sauron har fået dyr opkaldt efter sig. En frø, en dinosaur og en bille er i forvejen opkaldt efter hovedskurken fra ‘Ringenes Herre’.