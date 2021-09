Robotter der viser vej, serverer mad på sygehuset eller slår græs på kirkegården kan snart være virkelighed.

Sådan lyder det fra professor Norbert Krüger. Han har i tre år har arbejdet på et robotprojekt ved Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet ved Syddansk Universitet.

Forskerne bag projektet ved SDU er lykkedes med at give en robot øjne, ører og stemme, så den nu kan interagere med mennesker.

»I dag bruger vi primært robotterne til at flytte rundt på ting, uanset om det er på et hospital eller i en virksomhed. Med vores teknologi gør vi det muligt at lade mennesket og robotten tale sammen, så man kan give den opgaver og bruge mobilrobotten til langt flere opgaver end i dag,« siger Norbert Krüger i en pressemeddelelse fra SDU.

Med den nye teknologi fra Syddansk Universitet kan robotten opfatte personer i lokalet og tale til dem.

Oprindeligt var projektets formål at lave robotter, der kan bruges i plejesektoren. Men ifølge Norbert Krüger kan den nye teknologi også bruges mange andre steder.

»Den her slags teknologi kan også bruges til at slå græs på en kirkegård eller til at samle cigaretskodder på gågaden. Det er i mødet med mennesker, at vores teknologi er stærk,« siger Norbert Krüger til B.T.

SDU-robotten kan som noget særligt registrere bevægelser og ansigter.

»Når man henvender sig til et andet menneske, er øjenkontakten helt afgørende, og det samme gør sig gældende for robotter, så vi har udviklet en teknologi, der gør robotten i stand til at opfatte personer i lokalet og se, hvor de kigger hen,« fortæller professoren.

Nu afventer Norbert Krüger, og resten af holdet bag robotprojektet Smooth, den næste fase, hvor teknologien skal rykke ud i virkeligheden.

Norbert Krüger mener, at det er sandsynligt, at man vil kunne møde robotter, der udfører eksempelvis havearbejde inden for 2-3 år.