Kemobehandling, knoglemarvstransplantation og nedsat livskvalitet.

Det har været patienternes våben mod den aggressive kræftform kronisk lymfatisk leukæmi – en form for blodkræft.

Men nu kan ny medicinsk behandling muligvis redde flere kræftpatienters liv.

Det er præparatet Venetoclax, der har vist mere end lovende resultater i et stort forskningsprojekt. Her overlevede mere end fire ud af fem patienter, som fik Venetoclax, mens blot tre ud af fem patienter overlevede, hvis ikke de fik den nye medicin.

Kronisk Lymfatisk Leukæmi Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) er en form for blod- og knoglemarvskræft

CLL bliver behandlet med knoglemarvstransplantation/stamcelletransplantation med stamceller fra donor

Studiet er lavet af AbbVie over en femårig periode blandt 389 patienter diagnosticeret med kronisk lymfatisk kræft

Behandlingen med Venetoclax blev brugt i kombination med Rituximab

Patienterne var i alderen 22-85 år

Medicinen er nu blevet godkendt i Danmark og kan blive tilgængelig for danskerne.

»Medicinen revolutionerer behandlingen af kræft, fordi den er mere målrettet ved at dræbe blot de syge celler fremfor de raske,« siger Rita O. Christensen, formand for LyLe – patientforeningen for lymfekræft, leukæmi og MDS.

Hun er meget begejstret for forskningsresultaterne og ser det som starten på kuren mod kræft.

Det er i sig selv en stor nyhed at kunne overleve med kronisk lymfatisk leukæmi, men behandlingen i pilleform skaber også et bedre liv under behandlingen.

Rita O. Christensen er formand for patientforeningen for lymfekræft, leukæmi og MDS og har selv leukæmi tæt inde på livet.

Patienterne skal ikke møde op på hospitalet lige så ofte, og så er bivirkningerne ved Venetoclax-behandlingen også mildere sammenlignet med kemoterapi.

Rita O. Christensen har selv kræft tæt inde på livet. Hun blev diagnosticeret med en anden type leukæmi, nemlig kronisk myeloid leukæmi.

For hende blev en lignende medicinsk behandling redningen i sidste øjeblik og årsagen til, at hun er her i dag. Det præparat har dog ikke samme betydning for kronisk lymfatisk leukæmi.

»Prognosen lød på fem år. Medicinen blev min redning og grunden til, at jeg kunne se min søn vokse op,« fortæller Rita O. Christensen.

I dag er hendes sygdom under kontrol, og hun går løbende til konsultationer. Men den hårde behandlingsperiode i hendes liv med kemo og knoglemarvstransplantationer giver hende insigt i, hvordan nyheder som disse skaber håb for patienterne.

Det er altafgørende for deres livskvalitet, fordi kemobehandling er risikofyldt og en barsk behandling at gå igennem, ifølge Rita O. Christensen.

Studiet er lavet over en femårig periode og resulterede i en overlevelsesprocent på 82, hvor sammenligningen med de patienter i studiet, der fik en anden type behandling, lød overlevelsesprocenten på 62. Derudover er risikoen for, at sygdommen bryder ud igen, nedsat med 81 procent.

Behandlingen er godkendt i Danmark, men er stadig en del af et klinisk forsøg, som flere danske patienter med kronisk lymfatisk leukæmi er en del af.