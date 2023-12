Det er svært spotte, når du kører - men særdeles farligt.

Flere bilister blev i aftes overrasket og kom galt afsted omkring Vejle onsdag aften.

Cirka 20.50 mistede en 18-årig herredømmet på Fredericiavej og og hamrede ind i en støjvold, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Lidt over en time senere skete det samme for en 20-årig kvinde på E45 sydgående.

Kvinden kørte ifølge politiet blot 50 kilometer i timen.

Alligevel gik det galt, og hun ramte autoværnet.

22.47 var den gal igen på E45.

En 18-årig bilist mistede kontrollen over sit køretøj og røg op af vejen og op ad en jordvold for at ende på kørebanen igen.

Fælles for episoderne var, at de skete som følge af akvaplaning - overfladevand på kørebanen, som ikke er let at få øje på.

Vejdirektoratet har derfor været ude at advare om vand på vejene - især omkring Vejle og Skærup, skriver TV Syd.

Bilister bør derfor være forsigtige.

DMI skriver på X, at især Jylland kan blive ramt af blæst, byger, hagl og torden torsdag.

Der skete heldigvis kun materiel skade i forbindelse med de tre uheld.