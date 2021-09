Det er slut med det sommerlige vejr.

Danskerne har været badet i sol og varme de seneste dage, men en koldfront med byger sætter nu en stopper for det.

Således har TV 2 Vejret udsendt et varsel om risiko for skybrud og torden det næste døgns tid.

Hos DMI er man lidt mere forbeholden, men her er der også udsendt et varsel for lokale skybrud og torden.

»Der kan komme regn og tordenbyger henover natten. Der kan godt komme kraftige byger, men om der kommer skybrud, er svært at sige,« lyder det fra vagthavende, Lars Henriksen.

Han fortæller, at bygerne trækker op over landet fra Tyskland, og at alle egne står for skud. Bygerne trækker mod nord og øst, og de vil fortsat drille i morgen- og formiddagstimerne.

På bagkanten vil et nyt læs byger ramme landet, men de bliver dog mindre kraftige.

Temperaturerne bliver heller ikke helt de samme, som vi har været vant til. De bliver mere moderate med omkring 20 grader.

Søndag bliver det nok endnu køligere, omend det blot er normalt for årstiden. Og det er noget, som vi skal vænne os til. De sommerlige temperaturer er det nok slut med for i år:

»Ifølge tendenserne i prognoserne for de kommende uger, så er det nok slut med de 25 grader.«