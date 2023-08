Selvom solen skinner, og der lige nu er tørt omkring dig, kan krafttig regn, torden og skybrud ramme lokalt helt frem til kl. 21.00 i aften.

»Det er i fuld gang,« fortæller vagthavende meteorolog ved DMI, Hans Peter Wandler.

Han oplyser, at bygerne kan komme pludseligt med meget vand og torden.

»Man skal være opmærksom på, at der kan komme en hel del nedbør på rekordtid,« siger meteorologen.

Han kalder det derfor »en ganske udmærket idé« at have regntøj med i tasken i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Gode råd ved skybrud Luk vinduer og døre. Tjek tagrender, nedløbsrør og afløbsriste nær din bolig. Nedsæt hastigheden, hvis du kører bil, og kør ikke ud i vand, hvor du ikke kan vurdere dybden. Flyt de ting fra kælderen, som er mindst modstandsdygtig for vand. Kilde: DMI

Risikoen for skybrud gælder både for Sjælland, Fyn og dele af Jylland, og flere steder har der været byger i løbet af de sidste timer.

Ifølge Hans Peter Wandler er det svært at sige, hvor bygerne rammer, men at »ingredienserne« i form af lavtryk og ustabil luftmasse er tilstede nærmest over hele Danmark

DMI advarer om, at lavtliggende områder som f.eks. kældre, vejbaner, viadukter og områder nær søer, åer og vandløb kan oversvømmes.