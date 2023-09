Mandag kommer til at byde på en usædvanlig lun morgen for årstiden.

Mange vil stå op til 17-18 graders varme, men samtidigt vil det være noget blæsende med en jævn til hård vind fra øst og sydøst.

Det forklarer Jesper Eriksen, vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

»Det er usædvanligt at stå op til 17-18 graders varme 18. september. Normalt plejer det at blive koldest omkring solopgang og lidt derefter, men lige nu er der meget varm luft, der strømmer op over landet fra syd. Det fungerer som en slags varmepumpe af en art,« siger han.

Mulig sommerdag på Bornholm

Den varme luft fortsætter gennem dagen, og DMI lover mellem 18 til 23 grader.

På Bornholm endda lokalt måske 25 grader.

Det vil altså sige, at bornholmerne kan snige sig op på det, som meteorologer betegner som en sommerdag.

»En sommerdag kræver, at vi kommer over 25 grader. Og det har vi lovet, lokalt kan komme til at ske på Bornholm,« siger Jesper Eriksen.

Kort over temperaturer over hele landet mandag morgen 18. september. Foto: DMI

Mandag bliver da også den luneste dag i den kommende uge.

Dog vil der i løbet af dagen komme en frontzone med regn ind over landet fra sydvest med stedvis kraftig nedbør – og måske endda også tordenvejr.

»Det giver så et omslag til, at det tirsdag bliver noget helt andet vejr,« siger Jesper Eriksen.

Find paraplyen frem

Tirsdag tager temperaturen et dyk ned til 15-19 grader, som er mere normale temperaturer for den sidste halvdel af september.

Resten af ugen bliver ligeledes lun, men i perioder våd.

DMIs syv døgnudsigter lover 17-20 grader som det typiske fra onsdag til fredag, men enkelte dage er der faktisk også mulighed for mellem 22 og 24 grader.

»Der kommer flere regnvejr ind over landet, så derfor får man i perioder brug for paraply, regntøj og gummistøvler,« siger Jesper Eriksen.