Da startskuddet til one mile-distancen lød til årets Royal Run i Aalborg, stod Tina og sønnen Thor helt i front.

»Vi fik et rigtig godt glimt af Kronprins Frederik, for vi var helt oppe ved startlinjen, da skuddet gik af,« siger hun og fortsætter:

»Så det var rigtig sjovt næsten at løbe lige ved siden af ham.«

Hun forklarer, at særligt Thor har set frem til den her dag med stor spænding.

Da Kronprins Frederik løb fra start i Aalborg var Tina og Thor lige i hælene på ham. Foto: Byrd/Nicolas Cho Vis mere Da Kronprins Frederik løb fra start i Aalborg var Tina og Thor lige i hælene på ham. Foto: Byrd/Nicolas Cho

»Han har en kalender derhjemme, hvor han har talt ned. Og han har allerede spurgt, hvornår der er Royal Run næste gang,« griner Tina, efter de to er kommet succesfuldt over målstregen.

Her stod resten af familien allerede og ventede på dem.

Far-Mark løb nemlig fem kilometer-ruten med parrets tre andre børn. Den ene blev skubbet i barnevogn, mens de to ældste konkurrerede på tid.

Tina havde dog ikke nogen ambitioner om at slå tidsrekorder på hverken egne eller Thors vegne.

Hele familien har snørret løbeskoene og er klar til at give den gas! Vis mere Hele familien har snørret løbeskoene og er klar til at give den gas!

Men han så nok lidt anderledes på det.

»Han har en idé om, at man kun får medaljer, hvis man er hurtigst, og det vil han jo gerne have,« griner hun – for alle løbets deltagere får en medalje om halsen.

Og Thor havde da virkelig også lagt sig i selen for at være hurtig – og hente en medalje hjem.

Han havde nemlig fået 'turneringshår.'

»Det er sådan, hans hår plejer at være til karateturneringer. Vi spurgte, om han ikke bare ville have en kasket på i dag, men det var vigtigt for ham, at det sad helt rigtigt,« siger mor Tina.

Hele familien deltager for fjerde år i træk i Royal Run – og de skal helt sikkert også med næste år.

Egentlig ikke så meget for at se de kongelige, selvom det da er en fed sidegevinst, men mere for stemningen.

»Det er bare hyggeligt, en rigtig folkefest og rart at lave noget sammen som familie,« siger Mark.

»Men det var spændende at være så tæt på kronprinsen,« siger Tina, hvilket Thor nikker anerkendende til.

»Vi fik lige en snak om, at det er ham, der skal være konge en dag, og det lod til at gøre indtryk,« siger Tina, mens Thor får sig lidt at spise ovenpå de hårde anstrengelser.