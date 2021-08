Kønskvoter eller ej?

Det er et spørgsmål, der kan sætte gang i ethvert middagsselskab, da der helt sikkert er ret forskellige holdninger.

Eksempelvis er flere festivaler blevet kritiseret for at have for få kvindelige musikere med.

Men det gør Ung Nordisk Musik festival i Aarhus nu noget ved, skriver TV2 Østjylland.

Det kan være ærgerligt som mandlig komponist Xavier Bonfill, komponist

Festivalen har nemlig indført kønskvoter, der sikrer, at der er en lige fordeling mellem kønnene blandt de musikere og komponister, der skal optræde i løbet af ugen.

»Vi har valgt at implementere en kønskvote, fordi det er den mest effektive måde at gøre op med den historiske og systematiske skævvridning inden for komponist- og musikerfaget. Som organisation er Ung Nordisk Musik meget interesseret i at gøre op med det og skabe lige muligheder for alle, ligegyldigt køn og seksuel orientering,« siger formand for Ung Nordisk Musik Festival, Mikkel Schou, til TV2 Østjylland.

Overholdelsen af kønskvoten skal foregå på denne måde:

Når der skal udvælges nye unge talenter til at optræde på festivalen, starter det med en anonymiseret bedømmelse af værkerne.

Herefter bliver det sendt videre til en international bestyrelse, der arbejder med at sikre en lige fordeling blandt kønnene, også transkønnede.

En af de mandlige komponister, der skal optræde på festivalen, hedder Xavier Bonfill.

Han er lidt skeptisk over for det nye tiltag.

»Det kan være ærgerligt som mandlig komponist, at det bliver lidt sværere at komme ind på de her festivaler. Der er i hvert fald for tiden, desværre, ret mange flere mandlige komponister end kvindelige komponister,« siger Xavier Bonfill til mediet.