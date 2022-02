Hvis Anders Engholm ikke lige orker at gå hen til sit kontor på Marselisborg Havn, hvor han designer møbler så smukke, at de lige nu konkurrerer om at blive Danmarks næste klassiker, tager han bare en lille gummibåd.

For selvom møbeldesigneren har både kone og barn, bor han nemlig på en flydende båd, der er fortøjet i Marselisborg Lystbådehavn i Aarhus. På kajen har han renoveret et gammelt fiskeskur og indrettet det til sit kreative kontor, hvor han udtænker, tegner og modellerer på livet løs.

Og nogle gange er det bare sjovere og hurtigere at tage den lille gummibåd, der ligger på siden af husbåden, når han skal fra den ene ende af molen til den anden.

Anders Engholm i bådens køkken, stue, førerhus og legerum.

Lige nu er Anders Engholm aktuel i designprogrammet ‘Danmarks næste klassiker’, der bliver vist på DR1 hver tirsdag aften, hvor fem møbeldesignere konkurrerer om på tre uger at designe blandt andet den bedste lænestol, lampe og sofa.

Da B.T. Aarhus besøger ham i sit gyngende hjem en kold og støvregnende mandag i januar, er der ikke meget liv på havnen. Isbutikkerne er lukkede, det er ikke just sæson for paddleboard, og de fleste har flyttet deres lystbåd på land.

Men en lille enklave på cirka 25 både holder stand og har helårsadresse på havnen.

»Vi har den smukkeste havudsigt her, som husejere på land skal betale 30 millioner kroner for at få. Jeg har altid elsket havet, og det er identitetsgivende at bo på en båd, hvor man hele tiden bliver mindet om, at livet kan leves på en anden måde,« siger han.

Det er denne båd, der er er blevet Anders, Mie og Vita Engholms hjem.

Han har ikke har fortrudt, at han og konen Mie for fem år siden byttede deres toværelses lejlighed på Vestre Ringgade ud med båden Mona Lisa. Båden er sejldygtig, så i weekender og ferie kan familien bare løsne fortøjningen og sejle mod Tunø, Sydfyn eller bare ud i Aarhusbugten.

»Eventyret skal holdes i live. Jeg ville ikke bryde mig om at bo i et eller andet typehus med græs og ligusterhæk. For mig bliver det en indespærring, og jeg ville være bange for at havne i hamsterhjulet,« siger han.

Selvom pladsen godt kan være lidt trang som børnefamilie med en lille, stavrende pige på knap to år, har familien indrettet sig sådan, at det fungerer. Der er ikke plads til så meget legetøj til datteren, men til gengæld bliver hun hver nat vugget i søvn af bølgeskvulp.

Han har ikke set specielt meget til datteren Vita de seneste fem måneder. Faktisk så lidt, at vuggestuen spurgte, om der stadig var en far i hendes liv.

For mens tv-optagelserne har været i gang, har han næsten hver dag arbejdet fra klokken 7 om morgenen til klokken 22 kun afbrudt af en pause omkring aftensmadstid.

Anders Engholm har indrettet sit kontor i et gammelt fiskehus på havnen. På væggen hænger det kontormøbel, han har designet i ugens udgaven af 'Danmarks næste klassiker'.

»Det har været fuldstændig sindssygt at skulle designe et møbel helt fra bunden på tre uger. Ens faglighed og kreativitet bliver virkelig udfordret, men heldigvis har det også været sjovt og enormt lærerigt og givende at være med,« siger han.

De lange arbejdsdage betyder, at han har sovet meget lidt og har savnet at bruge tid med sin datter og hustru. På samme måde har han også måttet undvære familiefester og vennebesøg i perioden. Hans kone har måttet trække et stort læs i perioden og har stået for alt på hjemmefronten.

Her sidder Anders Engholm med den natlampe, han har designet.

Lige nu er han i gang med at puste ud efter optagelserne og indhente det tabte på familiekontoen. Og så er han ellers spændt på, hvordan hans møbler bliver modtaget.

Selvom han og hans kompagnon i det lille designfirma tidligere har vundet flere priser, er det svært at slå sådan rigtigt igennem, fortæller han:

»Det er en hård branche, for der er så mange dygtige designere, og så stort er markedet bare ikke for nyt design.«

Han håber, at hans deltagelse i tv-programmet kan være et springbræt til, at lidt flere får øje på de møbler, han designer.

Det er denne stol af Anders Engholm produceret af genbrugsmaterialer, der blev kåret som den bedste stol og dermed skal produceres til Aveny-T-teatret på Frederiksberg.

Indtil videre har han særligt på de sociale medier oplevet stor interesse for en lampe og en stol, han designer i programmet. Stolen er designet til teatret Aveny T i København, så den skal der produceres 100 af. Han håber, at lampen også kan komme i produktion på et tidspunkt.

Det er tre uger siden, han og de andre designere blev færdige med optagelserne til ‘Danmarks næste klassiker’, og da alle programmerne endnu ikke er blevet sendt, kan han ikke afsløre, om det er et af hans møbler, der ender med at vinde titlen som Danmarks næste klassiker.