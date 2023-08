Lørdag aften meldes der om missilangreb mod flere ukrainske byer.

Det oplyser Iuliia Mendel, der er talskvinde for den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj, på det sociale medie X – tidligere Twitter.

»Lige nu er missilangrebet ved Kyiv, Vinnutsia, Zhytomyr, Tjerkasy-regionerne. Men alarmen er over hele Ukraine,« skriver Iuliia Mendel.

Sky News rapporterer om indikationer på, at russiske styrker skyder raketter inde fra belarusisk territorium.

Ifølge Sky News rapporterer kilder i Khmelnytskyj-regionen i det vestlige Ukraine også om angreb, og eksplosioner høres fortsat i Zaporizjzja.

Det sker, efter at Ruslands forsvarsministerium i går lovede et svar på droneangreb på skibe i Sortehavet.

Meldingen om missilangrebene kommer samtidig med, at Saudi-Arabien i denne weekend er vært for et møde, hvor en fredelig afslutningen på krigen i Ukraine er på dagsordenen.

Ukrainer forventer, at det bliver et svært møde, men landet regner med at kunne overbevise flere lande om at støtte dets opskrift på fred.

Rusland er ikke inviteret til weekendens møde, men den russiske regering siger, at den vil »holde øje« med mødet.