Med en smitterekord på 5.449, dødstal, der stiger, og 430 personer, der ligger i respirator, er Grækenland godt og grundigt på vej mod en femte coronabølge.

Det siger eksperter ifølge Aftonbladet til græsk tv.

»Fra den fjerde bølge gik vi uden pause til den femte bølge i Grækenland,« siger Athanasios Tsakris, professor i mikrobiologi og pandemirådgiver for den græske regering ifølge avisen Ekathimerini.

Derfor gør regeringen nu alt for at få flere vaccineret.

»Så længe der er uvaccinerede mennesker, har virussen steder at sprede sig,« siger Sundhedsministeriets talsmand, Giannis Oikonomou, ifølge Aftonbladet.

Den seneste coronabølge begyndte i den nordlige del af Grækenland.

Herefter har den spredt sig til de andre regioner, lyder det fra professor Athanasios Tsakris.

Og mandag 1. november blev smitterekorden for et døgn altså slået.

Her registrerede man 5.449 smittetilfælde hos den populære feriedestination. Men de dystre meldinger slutter ikke her.

Grækenland kunne mandag også rapportere om 52 dødsfald, mens det daglige gennemsnit den seneste uge ligger på 44 døde om dagen.

I løbet af den første uge i november forventer man at nå i alt 16.000 døde med covid-19, siden det første registrerede tilfælde i Grækenland 26. februar 2020.

Sundhedsministeriets talsmand, Giannis Oikonomou, kommenterede ifølge Aftonbladet mandagens rekordtal.

»Vi er ikke færdige med covid-19 endnu,« sagde han på et pressemøde mandag eftermiddag.

I den græske region Attica, hvor hovedstaden Athen ligger, blev der konstateret 1.021 tilfælde, mens der i landets næststørste by blev konstateret 828 tilfælde.

Men Grækenland er ikke det eneste land i Europa, hvor smitten har spredt sig den seneste tid.

En statistik udviklet af Reuters sammenligner de europæiske landes tilstand lige nu med dengang, smitten først var på sit højeste.

Og på listen ligger heldigvis ikke mange andre af danskernes typiske rejsedestinationer.

Hvor mange smittede har landene dagligt? Her er en oversigt over det daglige gennemsnit hos de lande, der er hårdest ramt lige nu. Grækenland 3.900

Rusland 39.231

Slovenien 2.357

Kroatien 3.638

Slovakiet 4.028

Estland 1.723

Bulgarien 4.721

Ukraine 21.742

Hviderusland 1.975 Kilde: Reuters

Sammen med Grækenland ligger Rusland, Slovenien, Kroatien, Slovakiet og Estland lige nu på deres højeste.

De bliver skarpt forfulgt af Bulgarien, Ukraine og Hviderusland, der også nærmer sig deres højeste antal smittede under coronapandemien.

Fælles for landene, der lige nu lider under højere smittetal, er, at væsentligt færre er vaccineret. I hvert fald hvis man sammenligner med Danmark, hvor lige over 75 procent er færdigvaccineret.

Lavest ligger Rusland, hvor kun lidt over 32 procent er færdigvaccineret, og højest ligger Grækenland så med næsten 62 procent vaccinerede.

Grækenlands regering har også sat hårdere ind for at få flere til at vaccinere sig.

Grækere demonstrerer mod vaccination mod coronavirus under en tale af den græske premiereminister 11. september 2021. Foto: ALEXANDROS AVRAMIDIS

Her er der nemlig indført vaccinepas til kunder i restauranter og barer, skriver Aftonbladet.

Der er dog lidt vej endnu, før landet kan få ro på smitten igen, lyder det fra professor Athanasios Tsakris til græsk tv.

Han mener, smitten »vil udvikle sig indtil december på samme måde som den anden epidemibølge sidste år i den tilsvarende periode«.

Ifølge Greek Reporter har kun otte af de 5.449 smittetilfælde været turister.