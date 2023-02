Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et lille mirakel midt i en voldsom tragedie.

Det var, hvad der udspillede sig efter det voldsomme jordskælv, der mandag ramte Syrien og Tyrkiet.

I en video, der blandt andet florerer på Twitter, kan man se, hvordan en nyfødt baby bliver båret ud af ruinerne fra en sammenstyrtet bygning.

Ifølge AP er videoen optaget i det nordlige Syrien i Afrin-distriktet i Aleppo-provinsen.

Lokale medier skriver, at den gravide mor gik i fødsel midt under jordskælvet.

Som videoen viser, stod en række redningsfolk klar til at grave den lille baby ud og bære den i sikkerhed hen over snoet metal, knækket beton og pigtråd.

Men mirakelbabyen kommer tilsyneladende til at vokse op uden sin familie.

Ifølge kilder menes moren og resten af familien nemlig at være omkommet i jordskælvet.

Antallet af folk, der er omkommet under jordskælvet i både Syrien og Tyrkiet, er nu oppe på mindst 5.261, skriver CNN.



Ifølge Tyrkiets præsident Erdogan er 3.549 døde under jordskælvet i Tyrkiet.



I Syrien er mere end 900 omkommet i oppositionskontrollerede områder, og i de regeringskontrollerede områder er dødstallet oppe på 812 ifølge det statslige nyhedsbureau SANA.



Begge lande fortsætter deres eftersøgnings- og redningsindsats her mere end 36 timer efter, at det første jordskælv ramte.

Én dansker er stadig savnet i Tyrkiet efter jordskælvet.