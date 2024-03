En mand, der har arbejdet som sikkerhedsvagt i udenrigsministeriet i USA, er anholdt i relation til 6. januar.

En sikkerhedsvagt, der har arbejdet for det amerikanske udenrigsministerium, er tirsdag blevet anholdt og sigtet for mistanke om, at han var involveret i stormen på Kongressen 6. januar 2021.

Det viser en arrestordre.

Manden blev anholdt i Washington D.C. og sigtet for at trænge ind og opholde sig i afspærrede områder, at opføre sig uordentligt og ødelæggende og at gå i optog, demonstrere eller strejke i en regeringsbygning, viser arrestordren.

New York Times var de første til at beskrive sagen. En talsperson for det amerikanske udenrigsministerium har fortalt avisen, at "individet var en tredjepartsansat, der udførte uniformerede betjentydelser for udenrigsministeriet".

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har ifølge avisen fundet ud af, at manden var ansat som diplomatisk sikkerhedsvagt i udenrigsministeriet.

Stormen på Kongressen i 2021 blev udført af tilhængere af den daværende præsident, Donald Trump.

Den var et fejlslagent forsøg på at forhindre Kongressen i at godkende resultatet af præsidentvalget i 2020, som den nuværende præsident, Joe Biden, vandt over Trump.

Angrebet skete efter ugevis med falske påstande fra Trump om, at han havde vundet valget.

Trump erklærede sig 3. august 2023 ikkeskyldig i tiltaler ved en føderal domstol i Washington D.C. Tiltalerne handler om Trumps forsøg på at få omgjort valget i 2020.

Mere end 1200 personer er blevet anholdt på anklager med relation til stormen på Kongressen. Af dem har mere end 600 erklæret sig skyldige, og mere end 100 har fået en dom.

/ritzau/Reuters