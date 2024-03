En hjerteskærende sag har ramt Texas, efter en blot otte måneder gammel baby blev fundet død i et badekar i maj sidste år.

Nu er babyens 20-årige far, Justin Kidwell, anklaget for at stå bag drabet, da han angiveligt efterlod sin datter i badekarret, mens han spillede computer og var alene hjemme. Det skriver People.

Efter knap et års efterforskning er det politiets teori, at barnet døde, fordi babyen angiveligt »blev efterladt uden opsyn i badekarret med vandet rindende,« skriver politiet i en erklæring.

Derfor skred politiet i starten af ugen til anholdelse af den 20-årige mand.

Han indrømmede angiveligt over for betjentene, at han anbragte babyen i badekarret med vandet rindende.

Men ifølge Kidwell forlod han kun datteren i badekarret i et sted mellem 30 sekunder og et par minutter, mens han hentede sine høretelefoner for at kunne snakke med en ven på spilleplatformen Discord.

Ifølge politiet havde vandet dog løbet længe nok til at badekarret badekarret var blevet overfyldt, ligesom tæpperne uden for badeværelset også var blevet våde og ventilationskanalen på badeværelset var oversvømmet.

Det var Justin Kidwells ven på Discord, der ringede efter alarmcentralen, da Kidwell angiveligt fandt babyen død i badekarret.

Det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til den alvorlige anklage.