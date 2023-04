Lyt til artiklen

Den newzealandske pilot Philip Mehrtens blev i februar kidnappet i Indonesiens Papua-region.

Det er separatister fra området, der stadig holder ham som gidsel og netop har bedt myndighederne om at stoppe med at lede efter ham og i stedet begynde at forhandle.

»Den indonesiske regering skal være modig og sidde sammen med os ved et forhandlingsbord og ikke udsende militær og politi for at eftersøge piloten.«

Sådan lød det ifølge BBC fra separatisternes talsmand, Sebby Sambom, til BBC Indonesian.

Separatisterne kalder sig West Papua National Liberation Army (TPNPB-krigere) og holder til i Papuas fjerntliggende bjergrige provins Nduga. Det var også her piloten blev kidnappet efter at have landet sit fly.

Kravet for at løslade piloten er ifølge talsmanden, at den indonesiske regering skal anerkende Papuas uafhængighed.

Papua, der tidligere var en hollandsk koloni, blev erklæret uafhængig i 1961, men Indonesien overtog kontrollen to år senere.

Regionen har siden kæmpet for at genvinde sin uafhængighed.

Grunden til, det netop er den newzealandske pilot, der er blevet taget som gidsel, er ifølge separatisterne, at New Zealand samarbejder militært med Indonesien.

Piloten havde lokale papuanere ombord på sit fly, der blev løsladt.

En uge efter, at Philip Mehrtens var blevet kidnappet, frigav TPNPB-krigerne en videooptagelse, hvor piloten læste en erklæring op med deres krav.