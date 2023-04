Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Dødsdruk. Bogstavelig talt.

Det er årsagen til, at flere russiske soldater har mistet livet under krigen i Ukraine.

Det skriver Forsvarsministeriet i Storbritannien søndag på Twitter i dets seneste forsvarsefterretningsopdatering om situationen i Ukraine.

Her fremgår det, at det mandag via en russisk Telegram-nyhedskanal lød, at der har været et »ekstremt højt« antal hændelser, forbrydelser og dødsfald forbundet med alkoholindtag blandt de russiske styrker.

Det britiske forsvarsministerium skriver, at massiv druk er udbredt i store dele af det russiske samfund, og derfor har det længe været stiltiende accepteret, at det ligeledes er en stor del af militærlivet – også under decideret kampsituationer.

Og det udbredte alkoholmisbrug bliver af russiske befalingsmænd sandsynligvis set som skadeligt for kampeffektiviteten, lyder det i rapporten.

Omkring 200.000 russere har mistet livet under krigen. Udover druk er de også omkommet som følge af andre årsager, der ikke er relateret til kampsituationer.

Blandt andet dårlige våbenhåndteringsøvelser, trafikulykker og kulde.